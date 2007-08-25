کتابخانه‌ تخصصی نسخ خطی امام رضا(ع) راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کتابخانه تخصصی «نسخ خطی امام رضا(ع)» با اعلام این خبر گفت: سنگ بنای اصلی این کتابخانه بیش از نیم قرن پیش در کربلا به دست آیتالله سیدمحمدرضا حائری طبسی بنا نهاده شده است.
حجتالاسلام سیدمرتضی حائری طبسی افزود: بخش مهمی از این کتابخانه را گنجینههای با ارزش علمای بزرگی چون میرزا تقی شیرازی، ملا محمد کاظم هزاره جریبی و شیخ محمد علی حائری تشکیل میدهند.
وی خاطرنشان کرد: در این کتابخانه نسخ خطی منحصر به فردی از علمای بزرگ به جا مانده که حاصل تلاش محققان و نویسندگان پرتلاش است و در رشتههای گوناگون علمی در این گنجینه وجود دارد.
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