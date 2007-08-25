کتابخانه‌ تخصصی نسخ خطی امام رضا(ع) راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ‏کتابخانه‌ تخصصی «نسخ خطی امام رضا(ع)» با اعلام این خبر گفت: سنگ بنای اصلی این ‏کتابخانه بیش از نیم قرن پیش در کربلا به ‌دست آیت‌الله سیدمحمدرضا حائری طبسی بنا نهاده شده است.‏

حجت‌الاسلام سیدمرتضی حائری طبسی افزود: بخش مهمی از این کتابخانه را گنجینه‌های با ارزش علمای بزرگی چون میرزا تقی ‏شیرازی، ملا محمد کاظم هزاره جریبی و شیخ محمد علی حائری تشکیل می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: در این کتابخانه نسخ خطی منحصر به ‏فردی از علمای بزرگ به‌ جا مانده که حاصل تلاش محققان و نویسندگان پرتلاش است و در رشته‌‏های گوناگون علمی در این گنجینه وجود دارد.‏