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۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۰:۱۸

کتابخانه‌ تخصصی نسخ خطی امام رضا(ع) راه اندازی شد

کتابخانه‌ تخصصی نسخ خطی امام رضا(ع) راه اندازی شد

کتابخانه‌ تخصصی «نسخ خطی امام رضا(ع)» شامل بیش از هزار نسخه‌ خطی و هزار جلد کتاب سنگی نفیس در قم راه اندازی شد.‏

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس ‏کتابخانه‌ تخصصی «نسخ خطی امام رضا(ع)» با اعلام این خبر گفت: سنگ بنای اصلی این ‏کتابخانه بیش از نیم قرن پیش در کربلا به ‌دست آیت‌الله سیدمحمدرضا حائری طبسی بنا نهاده شده است.‏

حجت‌الاسلام سیدمرتضی حائری طبسی افزود: بخش مهمی از این کتابخانه را گنجینه‌های با ارزش علمای بزرگی چون میرزا تقی ‏شیرازی، ملا محمد کاظم هزاره جریبی و شیخ محمد علی حائری تشکیل می‌دهند.

وی خاطرنشان کرد: در این کتابخانه نسخ خطی منحصر به ‏فردی از علمای بزرگ به‌ جا مانده که حاصل تلاش محققان و نویسندگان پرتلاش است و در رشته‌‏های گوناگون علمی در این گنجینه وجود دارد.‏

کد مطلب 540603

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