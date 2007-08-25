مسلمانان مالزی انتشار تصویر موهن حضرت مسیح را تقبیح کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسلام آنلاین، وزارت امنیت ملی مالزی طی بیانیه ای اعلام کرد : روزنامه ماکال اوسای که به زبان تامیل منتشر می شد شرط دائم رسانه های مکتوب که در سال 1984 تصویب شده را نقض کرد.

به موجب این قانون در کشور مالزی انتشار مقالات یا تصاویری که امنیت، هماهنگی یا اخلاق جامعه را به خطر می اندازد ممنوع است.

انتشار این تصویر اهانت آمیز انتقادهایی را از سوی رهبران مسلمان و مسیحی مالزی به همراه داشت که پس از آن عذرخواهی روزنامه برای انتشار این کاریکاتور صورت گرفت.

عبدالله بداوی، نخست وزیر مالزی نیز انتشار این کاریکاتور را تقبیح کرد و گفت: انتشار چنین تصاویری هماهنگی عمومی را در کشوری که دارای تعدد قومیتها و ادیان است به خطر می اندازد چرا که به سخره گرفتن ادیان ممکن است واکنشهای ناخوشایندی از سوی مؤمنان به دنبال داشته باشد.

کاریکاتورها موهنی که روزنامه یولند پستن در سال 2005 درباره حضرت محمد(ص) منتشر کرده بود جدا از واکنش مسلمانان جهان رو به رو شد، درحالی که مؤمنان اعتقاد دارند به سخره گرفتن شخصیتهای دینی آزادی بیان نبوده و اهانت آمیز تلقی می شود.

60 درصد از جمعیت 26 میلیونی مالزی را مسلمانان تشکیل داده اند و بودائیان، هندوها و مسیحیان حدود 35 درصد جمیعت این کشور را به خود اختصاص داده و باقی جمیعت نیز مردمان بومی محسوب می شوند.

