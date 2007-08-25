ولی رعیت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : یک فوریت این لایحه در اواخر سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و بنا است هفته جاری جهت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح شود.

وی تصریح کرد : این لایحه مشمول کارفرمایانی می شود که لیست حق بیمه کارگران خود را به موقع به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده اند و این امر باعث لحاظ شدن جریمه برای آنان شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این لایحه پس از تصویب در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان جهت اجرا به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ خواهد شد.