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۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۱:۰۵

تکلیف لایحه بخشودگی جرایم کارفرمایان هفته جاری در مجلس مشخص می‌شود

تکلیف لایحه بخشودگی جرایم کارفرمایان هفته جاری در مجلس مشخص می‌شود

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی ، از بررسی لایحه بخشودگی جرایم کارفرمایان درخصوص حق بیمه کارگران ، در هفته جاری خبرداد .

ولی رعیت در گفتگو با خبرنگار مهر گفت : یک فوریت این لایحه در اواخر سال گذشته در مجلس به تصویب رسید و بنا است هفته جاری جهت تصویب نهایی در صحن علنی مجلس مطرح شود.

وی تصریح کرد : این لایحه مشمول کارفرمایانی می شود که لیست حق بیمه کارگران خود را به موقع به سازمان تامین اجتماعی پرداخت نکرده اند و این امر باعث لحاظ شدن جریمه برای آنان شده است.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی خاطر نشان کرد: این لایحه پس از تصویب در صحن علنی مجلس و شورای نگهبان جهت اجرا به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ خواهد شد.

کد مطلب 540631

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