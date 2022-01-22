بازی سختی با تراکتور در تبریز داریم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه‌نویی عصر امروز شنبه در نشست خبری قبل از دیدار تراکتور تبریز با گل‌گهر سیرجان در تبریز افزود: تراکتور تیم پُرشورها است و چندین سال را در این تیم گذراندم. خاطرات خوبی از حضور در تراکتور دارم و فراز و نشیب‌هایی را همراه این تیم تجربه کردم.

وی ابراز داشت: تراکتور تیم بزرگی است و من نیز در مجموع خاطرات خوبی با مردم آذربایجان و هواداران تراکتور داشتم. فردا بازی سختی در پیش داریم و تلاش می‌کنیم موفق عمل کنیم.

سرمربی گل‌گهر سیرجان با اشاره به کسر هفت امتیاز از گل‌گهر سیرجان با حکم کمیته انضباطی گفت: ما مشکلات خودمان را داریم و هر چه از لحاظ روحی و روانی کار می‌کنیم، نشاط تیمی بازنگشته است.

وی ابراز داشت: باز هم از بازیکنان تشکر می‌کنم که با تمام مشکلاتی که به خاطر کسر هفت امتیاز داریم، نهایت تلاش خود را می‌کنند. بازی بسیار خوبی در جام حذفی ارائه کردیم، اما از فرصت‌های خود استفاده نکردیم و حذف شدیم.

سرمربی تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان با تاکید بر اینکه باید مقابل تراکتور پیروز شویم، افزود: اگر آن هفت امتیاز ما برگردد می‌توانیم مدعی اصلی قهرمانی در لیگ برتر باشیم. امیدواریم این اتفاق مهم رخ دهد و حق به حق‌دار برسد.

قلعه نویی ادامه داد: ظلمی که به مجموعه گل‌گهر و تیم ما کردند، در تاریخ فوتبال بی‌سابقه بوده که شاید به خاطر حضور امیر قلعه‌نویی در گل‌گهر است.