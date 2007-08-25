مسابقه فیلنامه نویسی گنجینه سبز در استان مرکزی برگزار شد

مدیر حوزه هنری استان مرکزی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک گفت: این مسابقه‌ با همکاری واحد فیلمسازی حوزه‌ هنری استان مرکزی و مدرسه کارگاهی حوزه هنری کشور در دو بخش آزاد و اتحاد ملی و انسجام اسلامی برگزار شد.

مراد نظری افزود: شناسایی استعدادهای برتر، کمک به اعتلای سینمای دینی وآسیب شناسی این بخش از اهداف برگزاری این مسابقه درسطح استان بود.

وی تصریح کرد: فیلم نامه نویسان دربخش آزاد آثار خود را با نگاه فرهنگ دینی و بومی و سنت‌های ملی اسلامی و در بخش اتحادملی و انسجام اسلامی درزمینه راههای تقویت این عامل ،ارائه کردند.

در پایان این مسابقه، نفرات اول تا سوم درهر دو بخش با اهدا جوایزی تقدیر شدند.