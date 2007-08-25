اعتراضات آزمون گواهینامه و دانشنامه تخصصی و فوق تخصصی پاسخ داده شد

دکتر محمدعلی محققی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: فرم اعتراض به سئوالات به داوطلبان داده شد و داوطلبان فرصت داشتند که با توجه به ارائه کلید آزمون در سایت دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی بر اساس رشته های تخصصی و فوق تخصصی اعتراض خود را ارائه دهند.

وی یاد آور شد: اعتراضات به طور معمول در دو بخش محتوایی و شکلی بوده که به تمامی آنها بر اساس مقررات پاسخ داده شد.

دبیر شورای آموزش پزشکی و تخصصی تأکید کرد: کلید نهایی سئوالات به طور کامل در سایت دبیرخانه درج شده و قابل مراجعه برای همه داوطلبان است.

به گزارش مهر، بیست و ششمین دوره آزمون گواهینامه، پنجاه وچهارمین دوره آزمون دانشنامه تخصصی و بیست و یکمین دوره آزمون دانشنامه فوق تخصصی بالاترین آزمون های کشوری هستند که جهت فارغ التحصیلی دستیاران تخصصی و فوق تخصصی پزشکی برگزار می شود.

این آزمون ها به طور همزمان روز اول شهریورماه در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با حضور بیش از یک هزار و 700 داوطلب در دو بخش تخصصی و فوق تخصصی پزشکی برگزار شد. نتایج نهایی ششم شهریور ماه اعلام می شود.