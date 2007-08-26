485 پروژه طی هفته دولت در یزد افتتاح می شود

سیدعلیرضا نبوی زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد ، اظهار داشت: امسال در هفته دولت 485 پروژه با سرمایه‌ ای بالغ بر 434 میلیارد تومان به بهره برداری خواهد رسید و با افتتاح این پروژه ها برای نزدیک به هزار نفر اشتغال ایجاد خواهد شد .

وی از راه انداری کارخانه گندوله سازی اردکان با اعتبار 140 میلیارد تومان و کارخانه فرآوری زغال سنگ طبس با اعتبار 130 میلیارد تو مان به عنوان عمده ترین پروژه هایی یاد کرد که در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

این مسئول ادامه داد: افتتاح هفت گلخانه در بخش کشاورزی، بهره برداری از پست های 132 کیلو وات چاهک و 63 کیلو وات منتظر قائم یزد در بخش برق، افتتاح مخزن هزار متر مکعبی آب طبس در بخش آب و فاضلاب، بهره برداری از یک هزار و 402واحد مسکونی در بخش مسکن و شهرسازی و راه اندازی 20 دفتر ICT روستایی در بخش مخابرات از دیگر پروژه هایی است که در هفته دولت به بهره برداری خواهد رسید.

وی عنوان کرد: مخابرات با 228 پروژه و صنایع و معاون با اعتباری بالغ بر 315 میلیارد تومان به ترتیب از نظر تعداد و میزان اعتبار پروژه های قابل بهره برداری از بخش های نخست در هفته دولت امسال به شمار می روند.