با تغییر نام بوشهر مخالف هستم

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی افراشته شب گذشته در نشست خبری و مطبوعاتی اظهار داشت: در شرایط کنونی ضرورتی برای تغییر نام استان بوشهر وجود ندارد و همه مسئولان استان باید در کنار یکدیگر به کارهای اولویت دار برای توسعه استان بپردازند.
وی افزود: این نظریه، موافقان و مخالفانی دارد و دستور رئیس جمهور به معاون خود برای بررسی این پیشنهاد دلیلی بر موافقت با آن نیست.
این موضع گیری استاندار بوشهر پس از آن اتخاذ شد که شکرالله عطارزاده نمانیده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس اسلامی به رئیس جمهوری پیشنهاد کرد تا با توجه به مرز 365 کیلومتری استان بوشهر با خلیج فارس و به منظور برخورد با دسیسه های خارجی جهت جعل نام این دریا، نام استان بوشهر به خلیج فارس تغییر یابد.
استاندار بوشهر در ادامه این نشست در بخش دیگری از سخنان خود به بهره برداری از ۳۳۸ طرح عمرانی در استان همزمان با هفته دولت خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح ها ۹۰۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال هزینه شده است.
وی یادآور شد: طرح های افتتاحی امسال از نظر تعداد و اعتبار در مقایسه با سال گذشته به ترتیب 62 و 13 درصد رشد داشته است ضمن این که در این هفته عملیات اجرایی چندین پروژه عمرانی با 470 میلیارد ریال اعتبار آغاز میشود.
افراشته بیان داشت: موضوع افتتاح طرح های امسال هفته دولت برای اطلاع رسانی هر چه بهتر به مردم و فراهم کردن زمینه تحلیل و نقد عملکرد مسئولان مطابق برنامه چهارم توسعه و سند چشم انداز ۲۰ساله، یکی از برنامههای مهم این استان در هفته دولت امسال است.
نظر شما