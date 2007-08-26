با تغییر نام بوشهر مخالف هستم

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، علی افراشته شب گذشته در نشست خبری و مطبوعاتی اظهار داشت: در شرایط کنونی ضرورتی برای تغییر نام استان بوشهر وجود ندارد و همه مسئولان استان باید در کنار یکدیگر به کارهای اولویت دار برای توسعه استان بپردازند .

وی افزود: این نظریه، موافقان و مخالفانی دارد و دستور رئیس جمهور به معاون خود برای بررسی این پیشنهاد دلیلی بر موافقت با آن نیست .

این موضع گیری استاندار بوشهر پس از آن اتخاذ شد که شکرالله عطارزاده نمانیده بوشهر، گناوه و دیلم در مجلس اسلامی به رئیس جمهوری پیشنهاد کرد تا با توجه به مرز 365 کیلومتری استان بوشهر با خلیج فارس و به منظور برخورد با دسیسه های خارجی جهت جعل نام این دریا، نام استان بوشهر به خلیج فارس تغییر یابد .

استاندار بوشهر در ادامه این نشست در بخش دیگری از سخنان خود به بهره برداری از ۳۳۸ طرح عمرانی در استان همزمان با هفته دولت خاطرنشان کرد: برای اجرای این طرح ها ۹۰۵ میلیارد و ۸۷۰ میلیون ریال هزینه شده است .

وی یادآور شد: طرح های افتتاحی امسال از نظر تعداد و اعتبار در مقایسه با سال گذشته به ترتیب 62 و 13 درصد رشد داشته است ضمن این که در این هفته عملیات اجرایی چندین پروژه عمرانی با 470 ‪ میلیا رد ریال اعتبار آغاز می‌شود .