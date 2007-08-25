روابط عمومی دانشگاه تهران مطالب مربوط به اخراج اساتید را بررسی می کند

دکتر محمد صادق ضیایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود : "کار پیگیری این گزارشات به آقای ستاری پور - معاون مدیرکل روابط عمومی دانشگاه تهران - سپرده شده تا بررسی کنند و با مدیر نیروی انسانی دانشگاه صحبتی داشته باشند و اطلاعات لازم را دریافت کنند."

روز نامه کارگزاران به نقل از دو سایت خبری "آفتاب" و "نوروز" گزارش کرده است : دکتر حسین بشیریه، دکتر شاهنده، دکتر هادی سمتی و دکتر میر جلال الدین کزازی اساتیدی هستند که در روزهای گذشته احکام اخراج خود را که از جانب عمید زنجانی، رئیس دانشگاه تهران ابلاغ شده است، دریافت کرده اند."

روزنامه اعتماد ملی نیز در گزارشی مشابه آورده است : "بر اساس احکام رسمی صادره برای اساتید دانشگاههای علامه طباطبایی و تهران یا ابلاغیه های رسمی و غیر رسمی ارائه شده به این گروه از اساتید، آنان تصفیه و اخراج شده و یا با بازنشستگی پیش از موعد مواجه شده اند."