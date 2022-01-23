مسئولان بهبهانی برای برخورد با مجرمان کوتاهی نکنند

حجت‌الاسلام سید قدرت الله ناصری در پی اقدام افرادی مبنی بر تیراندازی شهرستان بر شناسایی و دستگیری این افراد توسط نیروهای انتظامی و دادستانی تأکید کرد و به خبرنگار مهر گفت: مسئولان امنیتی شهر باید برای شناسایی و برخورد با مخلان امنیت با جدیت برخورد کنند.

وی با بیان اینکه آمار سرقت در این شهرستان افزایش یافته افزود: از مسئولان ذیربط درخواست می‌شود که برای تأمین امنیت تلاش بیشتری انجام دهند.

ناصری تصریح کرد: مسئولان باید با صدور احکام قاطع با مخلان امنیت به شدت و سختگیرانه برخورد کنند و نگذارند برخی افراد شرور و مجرم شهر را اینگونه بر هم بزنند.

وی در ادامه تأمین امنیت شهروندان را خط قرمز دانست و از مسئولان درخواست کرد که در این خصوص با هیچکس مماشات و اغماض نکنند و یادآور شد: مردم بدانند که افراد و گروه‌های معاند در شرایط حساس کنونی قصد تحریک مردم و ضربه زدن به نظام را دارند و به طور حتم می‌خواهند با تحریک احساسات مردم در جامعه تنش ایجاد کنند؛ زیرا آنها به هیچ عنوان دوست‌خواه مردم نیستند.

وی با اشاره به برقراری امنیت در این شهرستان تصریح کرد: با پیگیری‌های صورت گرفته، اکنون آرامش در شهرستان بهبهان حاکم است و هیچ‌گونه مشکل یا بی نظمی در این شهرستان وجود ندارد اما باید برای برخورد با افراد مجرم در آینده برنامه‌ریزی دقیق و جامعی صورت گیرد که دیگر شاهد چنین تحرکاتی نباشیم.

امام جمعه بهبهان ضمن قدردانی از حضور مردم در حمایت از حامیان امنیت در کشور تأکید کرد: مردم بهبهان با وجود مشکلات اقتصادی (تورم و بیکاری و گرانی‌های غیرمنطقی) مشت محکمی بر دهان بیگانگان و بیگانه پرستان و منافقان زدند و هرگز حاضر نشدند در پازل دشمن و برای بیگانگان بازی کنند.

وی با بیان اینکه در گذشته چنین تصوری وجود داشت که باید برای تأمین امنیت و آرامش در جامعه به افراد مجرم مسئولیت اجتماعی داد تا در تأمین امنیت سهیم باشند و از این طریق عوامل مجرمانه کاهش یابد با انتقاد از این دیدگاه گفت: برخی افراد مجرم وقتی در چنین جایگاهی قرار گرفتند، تصورشان چنین بود که مسئولان به دلیل ترس از آنها چنین مسئولیت و جایگاه اجتماعی را به آنها واگذار کرده‌اند به همین دلیل دست به ناامنی بیشتری زدند؛ بنابراین امروز باید این نگاه اصلاح شود و روش درست و دقیقی برای مقابله با مجرمان اتخاذ شود.

ناصری به پیگیری‌های صورت گرفته با نیروی انتظامی اشاره کرد و گفت: در این زمینه با نیروی انتظامی مذاکره کردیم که نبود امکانات و کمبود نیروی انسانی از جمله دلایل آنهاست که تا حدودی این خواسته و گلایه آنها درست به شمار می‌آید و باید مسئولان در سطح کشوری برای حل این مشکل تدبیری بیندیشند و نگذارند این قشر این گونه در سختی و مشقت قرار گیرند، چون امنیت از جایگاه ویژه‌ای در هر جامعه‌ای برخوردار است و باید برای آن به صورت حساب شده برنامه‌ریزی کرد.