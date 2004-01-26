فردا در تاريخ

آغاز پادشاهي فرهاد سوم :



در چنين روزي در سال شصت ميلادي دوران پادشاهي فرهاد سوم آغاز شد . وي تا سال 69 ميلادي بر ايران حكومت كرد . گفته اند او در طول پادشاهي خود با روميان در جنگ بود . وي پسر ساناتروك بود و توانست نظم را بار ديگر در ايران برقرا ر سازد اما نتوانست از پيشروي روميان به رهبري سوكوس و پمپي در غرب ايران جلوگيري كند . فرهاد سوم به دست پسرانش مهرداد سوم و ارد اول مسموم شد . گفته اند درسال شصت و هفت ميلادي ، تيگران صغير پادشاه ارمنستان برضد پدرخود شوريد و پس از اينكه از پدر شكست خورد به دربار فرهاد سوم پناه برد و پس از ازدواج با دختر وي در حمله اشكانيان به ارمنستان از تيگران كبير شكست خورد .



روزتولد شاه عباس :



در چنين روزي در سال 1587 ميلادي ( اول رمضان 978 ه ق ) شاه عباس كبير در هرات به دنيا آمد .وي دربيست و چهارم جمادي الاول سال 1038 ه ق ( 1629ميلادي ) در بهشهر كنوني در گذشت و ظاهرا در كاشان مدفون شده است . گويا پيكر او را بعدها به يكي از اماكن متبركه انتقال داده اند . شاه عباس بين سالهاي 1038 – 996 ه.ق. (1588 تا 1629 ميلادي ) بر ايران حكومت كرد . شاه عباس كبير به ياري مرشد قليخان استاجلو در سن هجده سالگي به سلطنت رسيد . وي پادشاهي سياستمدار و قدرت طلب بود و پس از روي كار آمدن در صدد مهار امراي قزلباش بر آمد ، بسياري از آنان قلع و قمع كرد و نهايتا حكومت خود را در حوزه داخلي مستحكم تر ساخت . شاه عباس همچنين در حوزه سياست خارجي بر كنش متقابل و ايضا سياست تنش زدايي اعتقاد داشت . وي به همين منظور با عثمانيان صلح كرد و پس از احساس آرامش در جبهه غربي كشور به جنگ با ازبكان در خراسان شتافت كه به مشهد وسبزوار تجاوز كرده بودند . اما پس از آن به جنگ به عثماني ها رفت و با شكست آنان تبريز و برخي مناطق را از اشغال آزاد كرد. اوبه دليل خود سرشدن قرلباش ها در تشكيلات نظاميان ايران سپاه قوللر(خواجگان خاص ) و شاهسون ايجاد كرد وبه ياري برادران شرلي از انگلستان سلاح گرم را به ميان سربازان ايراني آورد . حس كشور گشايانه او بعدها وي را بر آن داشت كه تصرفات خود را افزايش دهد به همين منظور با انجام عمليات نظامي مختلف مناطقي از قفقاز و آناتولي و عراق عرب را از تصرف عثمانيها خارج كرد . وي در دوره خود در حوزه اقتصاد نيز تلاش هاي فراواني كرد و در نتيجه روابط اقتصادي فراوان با اروپاييان برقرار كرد . او در سال هزار هجري قمري پايتخت خود را از قزوين به اصفهان منتقل كرد . شاه عباس با استفاده از رقابت اروپايي ها در خليج فارس ، توانست بندر گمبرون ( بندر عباس ) و جزيره هرمز را از اشغال پرتغالي ها خارج كند . هم اينك عمارت چهل ستون ، مسجد شاه ، عالي قاپو و ميدان نقش جهان از آثار او در اصفهان هستند . شاه عباس اول براى جلب رضايت ارامنه جلفا و مسيحيان ديگرى كه در پايتخت ايران به سر مي بردند و به دليل ملاحظات سياسى در سال 1023 هـ ق به ساختن كليساى بزرگى در جلفا همت گماشت. او سرانجام در سال 1038 ه ق در گذشت . از نقاط تاريك سلطنت وي كشتن فرزندش صفي ميرزا و نابينا كردن فرزند ديگرش خدابنده است . پس از مرگ صفي ميرزا وي به سختي آزرده شد و هنگام مرگ وصيت كرد پسر صفي ميرزا موسوم به سام ميرزا به سلطنت برسد .



تاجگذاري محمد علي شاه قاجار :



محمد علي شاه قاجار در چنين روزي در سال 1324 ه ق تاجگذاري كرد . وي وليعهد مظرالدين شاه بود. مظفرالدين شاه چند ماه پس از پذيرش مشروطه در سال 1285 ه . ش درگذشت و وليعهد بر جاي وي نشست . محمد علي شاه عليرغم پذيرش مشروطه از سوي مظفر الدين شاه ، به دليل خوي استبدادي خود از وضعيت پيش آمده به شدت ناراحت بود و به دنبال فرصتي مي گشت كه مشروطه را منحل نمايد و بساط استبدادي را در كشور بگستراند . نفرت او از مشروطه به حدي بود كه در روز تاجگذاري نمايندگان مجلس شوراي ملي را براي مراسم دعوت نكرد و تنها صنيع الدوله رييس مجلس وقت را در مراسم تاجگذاري خود دعوت نمود . رفتار محمد علي شاه تا بدانجا پيش رفت كه سرانجام وي تصميم گرفت در يك كودتاي نظامي مجلس را به توپ ببندد و بساط مشروطه و قانون را در كشور برچيند لذا لياخوف روسي فرمانده قزاق ها مجلس را به توپ بست و به دستگيري و حبس و اعدام آزاديخواهان مشروطه طلب دست زد . اما به هر حال استبداد اومعروف به دوره استبداد صغير ديري نپاييد و سرانجام گروههاي مختلف آزادي خواه در كشور با هجوم به پايتخت تهران را فتح كردند . در صبح روز بيست و هشتم تير 1288 ه ش شاه به همراه پانصد سرباز به اتفاق سران استبداد به سفارت روس پناهنده شد . شامگاه همان روز فاتحان تهران در بهارستان تشكيل جلسه داده و محمد علي شاه قاجار را از قدرت خلع كردند و فرزند دوازده ساله او را به نام احمد به پادشاهي و عليرضا عضد المالك را به سمت نايب السلطنه برگزيدند . رهبران مشروطه سرانجام محمد علي شاه را با تعيين مقرري ساليانه به روسيه تبعيد كردند وي باز هم تلاش كرد به صورت مخفي وارد ايران شود كه اين اقدام وي برملا شد و مقرري وي قطع گرديد.



انتخاب وليعهد :

در چنين روزي در سال 1304ه ش ، رضا خان ، محمد رضا پهلوي را به عنوان وليعهد خود منصوب وآن را اعلام كرد .



حركت خروشان مردم به سمت فرودگاه :

درچنين روزي در سال1357هجري شمسي پس از آن كه بختيار در بازگشايي فرودگاه هاي كشور تعلل ورزيد ، قشر هاي مختلف مردم مشتاق ديدار حضرت امام خميني ره به سوي فرودگاه حمله ور شدند و خواستار بازگشايي فرودگاه براي ورود حضرت امام خميني ره به وطن شدند . مردم با اعتراض نسبت به لغو پرواز ها خواستار استعفاي بختيار شده بودند . در اين اعتراضات خشمگينانه مردم شعار دادند : اگر امام فردا نياد ، مسلسل ها بيرون مي آد.



تظاهرات در بهشت زهرا :

در همين روز در سال 1357 مردم معترض تهران در در اعتراض به لغوپرواز امام خميني ره درميدان آزادي و بهشت زهرا اجتماع كردند . اعتراض ها منجر به درگيري با عوامل مسلح رژيم شد. بر اثر اين در گيري ها بيش از پانزده نفر از تظاهر كنندگان در تهران به شهادت رسيدند .



اظهارت خصمانه وزير خارجه آمريكا :

در چنين روزي در سال 1980 ميلادي ، 1358 ه ش الكساندر هيگ وزير امور خارجه آمريكا در نخستين كنفرانس مطبوعاتي خود در پاسخ به سوالي در باره آينده روابط ايران و آمريكا گفت : تحت هيچ شرايطي كالاهاي نظامي به ايران تحويل و يا فروخته نخواهد شد . وي وضعيت سه آمريكايي غير گروگان را كه در ايران به سر مي بردند عاملي تعيين كننده در وضعيت آينده روابط دو كشور دانست .



در گذشت استاد مجتبي مينوي :



در چنين روزي در سال 1355 ه ش استادمجتبي مينوي به رحمت ايزدي پيوست . استاد مينوي در نوزدهم بهمن سال 1282 ه ش در تهران در خانواده اي روحاني به دنيا آمد . پدرش از شاگردان آيت الله محمد تقي شيرازي و از مجتهدين روزگار بود و در اين مسير پسر را در جهت رشد و تعالي ديني و علمي يار و ياور شد. مجتبي پس از پايان تحصيلات در دار الفنون و دارالمعلمين مركزي ، به تدريس در مدارس پرداخت . مينوي يك دوره نيز در دادگستري رشت منشي گري كرد . او در جواني و همزمان باقيام ميرزا كوچك خان جنگلي به او گرايش يافت و حتي درنتيجه درگيري هاي آن زمان به باكو رفت ولي نتيجه اين كشمكش ها كناره گيري او از سياست بود . وي پس از آن به سمت تندنويس به استخدام مجلس شوراي ملي در آمد و در اين ميان نيز به آموختن زبانهاي فرانسه و انگليسي پرداخت . وي بعدها مدت ها سرپرست دانشجويان ايراني در لندن شد و در اين دوره نوشتن را آغاز نمود . او در دوران پر بركت عمر خويش دست به نگارش كتب بسياري زد كه از ميان آنها مي توان به تصحيح ديوان ناصر خسرو ، نامه تنسر ، تصحيح و مقابله شاهنامه ، اطلال شهريار ، وضع ملت و دولت در دربار در دوره ساسانيان ، تصحيح ويس و رامين ، مازيار ، شير و خورشيد ، پانزده گفتار و ترجمه تاب صلاح الدين ايوبي و بنگيان ( كتابي از جرجي زيدان ) و... اشاره كرد . او همچنين مقالات ادبي بسياري در مجلاتي چون يغما ، سخن ، روز گار نو ، دانشكده ادبيات و... به رشته تحرير در آورد . تازه ترين اثر استاد مجموعه اي است از مقالات ايشان با عنوان مينوي بر گستره ادبيات فارسي كه با تلاش خواهرش ماه منير در سال 1381 در تهران به زيور طبع آراسته شد وشامل بيش از چهل مقاله است . وي در طول عمر خود با شركت در چندين كنگره علمي در نقاط مختلف جهان سهم بسزايي در شناساندن فرهنگ ايراني به جوانان كشور و همچنين افراد خارج از ايران ايفا كرد .



تولد عطا ملك جويني :

درچنين روزي در سال 681 هجري قمري ، عطا ملك جويني از تاريخ نويسان ايراني ديده به جهان گشود . او مرد دانشوري بود كه توانسته بود در مسند قدرت نيز قرار گيرد و به اين لحاظ چندين سال حكومت عراق را در دست داشت . وي در زمان مغول كه تمامي آثار فرهنگي كشور در حال سوختن و به يغما رفتن توسط قوم وحشي مغول بود ، در كاهش آلام كشور گام هاي ويژه اي برداشت . در حمله نخست مغولان مراكز علمي خراسان ، ماوراءالنهر ، ري و اصفهان از بين رفت و تنها دو مركز عمده علوم و ادبيات يعني قلاع اسمعيليه و بغداد باقي ماند . اين دو مركز مهم را هم البته هولاكو از بين برد . از عطا ملك اثر مشهوري به جاي مانده است كه " تاريخ جهانگشاي جويني" نام دارد.

بخشي از ديباچه جهانگشاي او را مي خوانيم :

سپاس و ثنا معبودي راست كه واجب الوجود است ؛ مسجودي كه وجود او ، واهب انوار عقل و جود است؛ آفريدگاري كه اثبات وحدانيت او ، در هر ذره از ذرات مكونات موجود است . پروردگاري كه به اختلاف لغات و صفات ، شكر روايع بدايع صنايع او مقصود است . رزاقي كه از راه ربوبيت ، بر مائده كرمش ، موحد و ملحد يكسان است . خلاقي كه معلومات مبدعات فطرتش از كمال قدرت او يك داستان است . عظيمي كه بلبل خوش الحان و نغمت به ذكر الوان نعمت او هزار دستان است . كريمي كه يك قطره از بحار موهبت او ، باران مدرار نيسان است . غفاري كه نسيم لطفش ، ماده بقاي هر دوستدار آمد . قهاري كه جلاد عنفش ، تيغ آبدار تاتار گشت . ظاهري كه عقول عقلا در عظمت كمال او حاير است ؛ باطني كه اوهام و افهام از كنه معرفت جلال او قاصر است ؛ احدي كه مقتصدان اوديه هدي و مقتبسان باديه هوي را مطلوب اوست ؛ صمدي كه عاشقان حقيقت و فاسقان صورت پرست را محبوب اوست . كفر و اسلام در رهش پويان وحده لا شريك له گويــــــان

و وفود درود آفرينش برنور حديقه آفرينش و نور حدقه اهل بينش ، خاتم انبيا محمد مصطفي باد و همچنين بر ، گزيدگان امت و متبعان سنت او از ياران و اهل خاندان كه نجوم آسمان هدايت و رجوم شيطان غوايت اند .

تولد موتسارت :



درچنين روزي در سال1756ميلادي ولفگانگ آماد ئوس موتزارت در شالزبورگ اتريش به دنيا آمد . وي از جمله نوابغ موسيقي است كه در مدت كوتاه عمر خود آثار بسيار گرانسنگي در حوزه موسيقي از خود به جاي نهاده است . از مشهور ترين اپراهاي وي مي توان به "عروسي فيگارو "و" ني سحر آميز" اشاره كرد . او در پنج سالگي نوشتن تصنيف را آغاز كرد. به دليل استعداد سرشارش پدر، او را از همان بدو كودكي به شهرهاي مختلف فرستاد تا پسر از خوشه هاي هنر دامن خود را لبريز سازد . در سال 1768 ميلادي موتسارت اپراهاي "بوفاي ايتاليايي" و" دختر ساده " را به رشته تحرير در آورد . اما او به همين امر بسنده نكرد و روز به روز پله هاي ترقي را طي نمود چنانكه در چهارده سالگي در سفر به ايتاليا اپراي مهرداد پادشاه پونتو را براي پاپ كلمان به نمايش درآورد كه به همين دليل به وي شواليه دو موزار لقب دادند . وي اپراي "ني سحر آميز " را به عنوان مشهور ترين اپراي خود ، در تماشاخانه ويدن در شب سي ام ژانويه سپتامبر 1791 به روي صحنه برد . موتسارت در طول عمر خود 50 سمفوني نوشت كه سمفوني هاي شماره هاي 31 ، 39 ، 40 و 41 عناوين مهمترين آنهاست . گفته اند ؛ سرگذشت پيانو از موزار آغاز و به وان كيلبرن ختم مي شود.



ساخت نخستين قرص مسكن :

درچنين روزي در سال 1900 ميلادي نخستين قرص مسكن شيميايي را داروساز آلماني بنام فليكس هوفمان ساخت. او آسپرين را به جامعه عرضه كرد . آسپرين و استامينوفن دو نمونه از داروهاي ضد درد ملايم اند.



آغاز آزمايش هاي اتمي :





در چنين روزي در سال 1951 ميلادي ايالات متحده آمريكا نخستين آزمايشهاي اتمي خود را در صحراي نوادا انجام داد . ودر جنگ جهاني دوم براي اولين بار وبه عنوان اولين كشور از قدرت ويرانگر و مرگبار آن بهره گرفت و دوشهر هيروشيما و ناكازاكي در ژاپن را به ويرانه اي تبديل كرد و در دقايق اوليه هزاران نفررا كشت .آمريكا همچنان به گسترش سلا ح هاي اتمي به صورت هاي مختلف ادامه مي دهد در حالي كه برخلاف موازين بين المللي و معاهدات آژانس انرژي اتمي سازمان ملل است. اما از استفاده صلح آميزو اقتصادي نيروي اتم توسط كشورهاي مخالف تجاوز طلبي خود مخالفت مي ورزد.



در گذشت شارلوت برونته :

در چنين روزي در سال 1855 شارلوت برونته نويسنده مشهور انگليسي در گذشت . شارلوت در سال 1816 ميلادي در خانواده اي ادب دوست به دنيا آمد . در اين خانواده سه دختر به نامهاي شارلوت، اميلي و آن بود كه هر سه نيز بعدها نويسنده شدند .

اين سه خواهر به دليل وجود مشكلات خانوادگي به سوي ادبيات روي آوردند تا ادبيات از اين طريق تسكين روح آنان با شد .

اين سه خواهر ابتدا يك دفتر شعر مشترك منتشر كردند و پس از آن هر يك به سوي چاپ اشعار خود كشيده شد . شارلوت برونته كتاب مشهور خود را به نام « جين اير» انتشار داد . اين كتاب به نوعي حديث نفس اوست . جين اير مدت ها در صدر كتاب هاي پرخواننده قرار داشت و اعتبار بسياري براي شارلوت برونته به همراه آورد . بلندي هاي بادگير و آگنس گري هم به ترتيب مشهور ترين آثار دو خواهر ديگر يعني اميلي و آن است . اين سه خواهر در رديف زنان نويسنده اي چون ژرژ ساند، سيمون دوبوار، مارگريت دوراس ، ويرجينيا وولف ، كارولينا ماريا دژزوس ، جرج اليوت ، لوئيز اي الكوت، ويلا كاتر، الن گلاسكو, ، ميس مانسفيلد ، دافنه دو موريه ، اتل ليليان وينچ ، آ ليس واكر ، كيت چاپين ، لويز لابه ، كريستين دوپيزان ، مادلن دواسكودري ، كنتس دولافايت ، مادام دوسوينيه ، اليزابت بوون ، آنا آختامووا و كارولينا پاولووا قراردارند كه نقش بسزايي در گسترش ادبيات داشتند .



تولد لوييس كارول :

در چنين روزي در سال 1832 ميلادي لوييس كارول ( چارلز لوتويج داگسون ) نويسنده آمريكايي به دنيا آمد ." آليس در سرزمين عجايب " عنوان مهمترين اثر اوست . وي در اين اثر به زباني استعاري به بيان دنياي پيراموني خود مي پردازد .



اختراع لامپ الكتريكي :

در چنين روزي در سال 1880 ميلادي توماس اديسون لامپ الكتريكي را اختراع كرد .



اختراع نخستين تلويزيون:

در چنين روزي در سال 1926 ميلادي جان بيرد مخترع اسكاتلندي يك دستگاه تصويري اختراع كرد و آن را تلويزيون نام نهاد .



حمله بمب افكن ها به آلمان :

در چنين روزي در سال 1943 ميلادي و در طول جنگ جهاني دوم نخستين حمله هوايي آمريكا عليه آلمان آغاز شد . در اين حمله نزديك به پنجاه بمب افكن منطقه ويلهلم شاون را زير آتش بمباران خود قرار دادند .



پايان نبرد لنينگراد :



در چنين روزي در سال 1944 ميلادي اتحاد جماهير شوروي سابق اعلام كرد كه جنگ دو ساله لنينگراد به پايان رسيده است . محاصره لنينگراد هشتصد و هشتاد روز به طول انجاميد و بر اثر آن ششصد هزار نفر جان خود را از دست دادند . هيتلر پس از آنكه در جبهه غربي مورد حمله شديد متفقين قرار گرفت ، به سوي جبهه شرقي روي آورد و خواست كه از اين طريق جنگ را به جلو براند . در اين زمان استالين كه خود به مذهب عقيده اي نداشت از مذهب به عنوان راه مقابله با دشمن سود جست و با بازگذاشتن كليسا ها مردم را در اجراي آيين هاي ديني خود آزاد گذاشت واين جنگ را جنگي ميهني اعلام كرد . پس از آن بود كه مردم شوروي با جان و دل به سوي جنگ با دشمن شتافتند . البته در همين زمان هم با گسترش حمله آمريكايي ها به آلمان، شوروي توانست نيروي خود را تا حدودي ذخيره كند و سرانجام نيرو هاي آلماني را از جبهه لنينگراد به عقب براند .



آزادي آشوويتس :

در چنين روزي در سال 1945 ميلادي نيروهاي اتحاد جماهير شوروي سابق ، كمپ مركزي نازي ها با نامهاي آشوويتس و بيركنور را در لهستان آزاد ساختند .



معاهده استفاده از فغضاي ماوراء جو :



در چنين روزي در سال 1967 ميلادي بيش از شصت كشور جهان معاهده استفاده از فضاي ماورا ي جو را امضا كردند . اين معاهده استفاده از سلاح هسته اي و جاي دادن سلاحهاي هسته اي در ايستگاههاي فضايي را ممنوع مي كرد . پس از بمباران هسته اي شهرهاي هيروشيما و ناكازاكي توسط آمريكا در آخرين روزهاي جنگ جهاني دوم فصل جديدي در روابط و مناسبات ميان دول در عرصه بين المللي گشوده شد. تحديد و نظارت بر گسترش و توليد سلاحهاي هسته اي از همان روزهاي آغازين تشكيل سازمان ملل متحد مطرح بود. همچنين امكان استفاده صلح آميز از اين انرژي ، كشورها را به سمت دستيابي به فناوري مربوط به سوي آن سوق داد. بر اين مبنا ابتدا آژانس بين المللي انرژي اتمي در سال 1957 تاسيس شد و پس از آن كشور ها با امضاي معاهده اي بر استفاده صلح آميز از فضاي ماوراء جو و جلوگيري از استفاده از سلاحهاي هسته اي دراين فضا تاكيد كردند .



صلح ويتنام :

در چنين روزي در سال 1973 ميلادي معاهده صلح ويتنام بين دو كشور متخاصم آمريكا و ويتنام به امضا رسيد .



ممنوعيت كشيش بودن زنان :

در چنين روزي در سال 1977 ميلادي واتيكان نظريه كليساي كاتوليك روم مبني بر ممنوعيت زنان در لباس كشيش را تاييد كرد .



ديدار با گروگان ها :

در چنين روزي در سال1981 ميلادي ريگان رييس جمهور ايالات متحده آمريكا با 52 گروگان آزاد شده آمريكايي (در ماجراي گروگان گيري در لانه جاسوسي ) ، در كاخ سفيد ديدار كرد .



آثار دزديده شده در موزه فرانسه :

در چنين روزي در سال 1997 ميلادي فاش شد كه موزه ملي فرانسه نزديك به دو هزار اثر هنري دزيده شده از يهوديان توسط نازي ها در طول جنگ جهاني دوم را ، نگهداري مي كند .



خشونت ها در نيجريه :

در چنين روزي در سال 2002 ميلادي براثر يك سري انفجار در خشونت هاي نظامي در لاگوس نيجريه ، بيش از هزار نفر كشته و مجروح شدند .



تولد فردريش وان شلينگ :

در چنين روزي در سال 1775 ميلادي شلينگ فيلسوف آلماني به دنيا آمد . "نظريه هاي مسيحيت" عنوان مهمترين اثر اوست . شلينگ از فيلسوفان ايده آليست آلماني ، عضو آكادمي مونيخ و استاد دانشگاه برلين بود . او با پيروي از عقايد كانت و لايب نيتز كتاب هاي بسياري نگاشت ." انديشه ها در فلسفه طبيعت" ،" روح جهان "، "بيان فلسفه من "، "فلسفه دين "و "فلسفه اساطير " عناوين مهمترين آثاراويند .



تولد ديميتري مندليف :

