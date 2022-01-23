خبرنگاران یاور مسئولان برای توسعه استان گیلان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله عباسی عصر یکشنبه در نخستین نشست خود با اصحاب رسانه گیلان با بیان اینکه زمانی دولت سیزدهم را تحویل گرفتیم که از حیث مدیریت کرونا وضعیت سختی داشتیم، اظهار کرد: تحریم باعث شده بود که نتوانیم واکسن تهیه کنیم اما امروز دولت توانسته وضعیت خوبی را در کشور رقم بزند.

استاندار گیلان نقش رسانه در کنترل کرونا را بسیار مهم دانست و بیان کرد: فعالیت خوب و به روز رسانه در گیلان نشان از علم و آگاهی و فرهیختگی و سواد مردم گیلان دارد.

وی با بیان اینکه کالاهای اساسی محصولات حیاتی هستند که باید ذخایر کافی آن در کشور حداقل بین ۳ تا ۶ ماه وجود داشته باشد، ادامه داد: زمان شروع به کار بنده، میزان ذخایر کالاهای اساسی گیلان یک ماه بود اما اکنون تا اردیبهشت ما را نیز پیش بینی کرده‌ایم.

کاهش تورم در گیلان طی سه ماه گذشته

عباسی با بیان اینکه ذخایر ارزی ما نسبت به سال گذشته وضعیت بسیار خوبی دارد، بیان کرد: استان گیلان در بحث تورم طی سه ماه اخیر تنزل داشته و به حدود ۴۲ درصد رسیده است.

نماینده عالی دولت در گیلان با اشاره به خنثی سازی تحریم، گفت: در کشورهایی که دیپلماسی ما آنجا فعال شده، وضعیت رضایت بخش بوده و همراهی مردم می‌تواند این حوزه را تقویت کند.

وی با بیان اینکه در اولین بازدیدهای میدانی خود، همه جای استان را رها شده یافتم، تصریح کرد: در تلاش هستیم که سازمان‌ها و کارفرمایان پروژه‌ها به تعهدات خود عمل کنند و کار را به دلیل مطالبات متوقف نکنند.

عباسی بیان کرد: اولین قطار گیلان راه اندازی شده اما ایستگاه‌های آن هنوز ناقص بوده و بارانداز ساخته نشده است.

استاندار گیلان با اشاره به علت برگشت محصولات کشاورزی از روسیه، عنوان کرد: بر اساس پیگیری‌ها دریافتیم که شرایط نگهداری محصولات در زمان قرنطینه خوب رعایت نشده بود و این موضوع را از مرکز پیگیری کردم و دو مسئول نیز در این رابطه تغییر کردند.

هیچ سرمایه گذاری نباید پشت در دستگاه‌های گیلان معطل شود

وی با تاکید بر اینکه هیچ سرمایه گذاری نباید پشت درها معطل شود گفت: معطل کردن و سرگردانی سرمایه گذاران را نخواهم بخشید و هیچ گونه تعارفی با هیچیک از مدیران استان در این خصوص ندارم زیرا دغدغه کشور ما اشتغال و تولید است.

عباسی افزود: کریدور شمال به جنوب باید فعال شود و توسعه استان به سطحی برسد که گیلان از ۱۰ استان آخر کشور به ۱۰ استان اول برسد.

وی ادامه داد: وظیفه خود می‌دانم که هر چند وقت یک بار گزارش عملکرد به رسانه‌ها ارائه دهم و از خبرنگاران نیز می‌خواهم که اشکالات در بخش مدیریتی و سایر حوزه‌ها را به ما بگویند زیرا خبرنگاران را بهترین دوست و همکار خود در جهت توسعه گیلان می‌دانم.

عباسی با بیان اینکه تمام نیازها و مشکلات استان در بخش اقتصادی، کشاورزی، آب و صنعت دسته بندی و آماده شده و میزان اعتبارات و تسهیلات نیز مشخص شده و صورتجلسه کردیم گفت: در شورای اداری و جلسات مختلف مشکلات را به رئیس جمهور اطلاع می‌دهیم.

وی افزود: مشکل سد شفارود مربوط به کم کاری پیمانکار این پروژه است وگرنه طلبی ندارد و با آمدن هیئت دولت این موضوع تعیین تکلیف و دستگاه‌های نظارتی باید با پیمانکار خاطی برخورد کنند.

گفتنی است که در این نشست تعدادی از خبرنگاران استان گیلان به بیان برخی از مشکلات استان و مطالبات خود پرداختند.