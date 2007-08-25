فرماندهان آمریکایی درباره نحوه خروج از عراق اختلاف نظر دارند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه نیویورک تایمز، در حالی که احتمال می رود ژنرال "پتریوس" در گزارش آتی خود درباره روند تحولات عراق بر خروج مرحله ای نیروهای آمریکایی از این کشور تاکید کند، اختلاف نظر در میان فرماندهان ارتش آمریکا درباره نحوه خروج از عراق افزایش یافته است.

بر اساس این گزارش، اختلاف نظر اصلی در این باره میان فرماندهان آمریکایی حاضر در عراق و فرماندهان حاضر در وزارت دفاع آمریکا ( پنتاگون ) است به نحوی که فرماندهان حاضر در پنتاگون خواهان خروج سریع نیروها و فرماندهان حاضر درعراق خواهان خروج مرحله ای از این کشور هستند.

بر همین اساس ژنرال "جرج کیسی" از فرماندهان ارشد حاضر در ستاد مشترک ارتش آمریکا خواهان خروج کامل نیروهای آمریکایی از عراق تا پایان سال 2008 میلادی است، اما فرماندهان حاضر در عراق نظری مخالف نظر او دارند.

در همین رابطه برخی از کارشناسان نظامی حاضر در پنتاگون نیز معتقدند که طرح خروج سریع از عراق نیز مطرح است و بحث هایی درباره آن درکاخ سفید در حال انجام است.

این در حالی است که در روزهای گذشته خبرهایی درباره تصمیم کاخ سفید مبنی بر خارج کردن نیروها ازعراق در بهار آینده به گوش رسیده بود.

برهمین اساس، روزنامه لس آنجلس تایمز با ارائه گزارشی درباره خروج نیروهای آمریکایی از عراق نوشته بود : پیش بینی می شود که ژنرال "پیتر پیس" رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا از رئیس جمهوری کشورش بخواهد تا تعداد نظامیان آمریکایی در عراق را سال آینده کاهش دهد.

این روزنامه در ادامه مطلب خود آورده بود : پیش بینی می شود " پیتر پیس" که دوره فرماندهی وی در پایان ماه سپتامبر به پایان می رسد، بگوید که ادامه حضور بیش از صد هزار نیروی آمریکایی در عراق در سال آتی به شدت به ارتش فشار وارد خواهد کرد و توانایی آن را برای پاسخ به تهدیدهای دیگر به خطر خواهد انداخت.

و این در حالی است که خود بوش و برخی از فرماندهان حاضر در عراق نظری مخالف با نظر رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا دارند.