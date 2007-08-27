مسابقه فیلمنامه نویسی گنجینه سبز دراستان مرکزی برگزار شد

مدیر حوزه هنری استان مرکزی در گفتگو باخبرنگار مهر در اراک گفت: این مسابقه‌ با همکاری واحد فیلمسازی حوزه‌ هنری استان مرکزی و مدرسه کارگاهی حوزه هنری کشور در دو بخش آزاد و اتحاد ملی و انسجام اسلامی برگزار شد.

مراد نظری در ادامه افزود: شناسایی استعدادهای برتر، کمک به اعتلای سینمای دینی و آسیب شناسی این بخش از اهداف برگزاری این مسابقه درسطح استان بود.

وی تصریح کرد: فیلم نامه نویسان دربخش آزاد آثار خود را با نگاه فرهنگ دینی و بومی و سنت‌های ملی اسلامی و در بخش اتحاد ملی و انسجام اسلامی در زمینه راه های تقویت این عامل، ارائه کردند.