این هنرمند عکاس در این باره به خبرنگار مهر گفت: "در حال حاضر 12 تابلو نقاشی کشیده ام و تا سه ماه دیگر 25 تابلو نقاشی آماده می کنم و آذرماه نمایشگاهی در گالری خودم یا در نگارخانه سعدآباد یا نیاوران برپا خواهم کرد. این نقاشی ها در قطع بزرگ و به اندازه 60 در 80 و موضوع آنها زمستان و پائیز و طبیعت منطقه سیاه کل است."

فخرالدینی در مورد انگیزه خود در برپایی نمایشگاه نقاشی هایش گفت: "پیش از این که عکاس باشم از سن 11 سالگی نقاشی می کشیدم، با برپایی این نمایشگاه می خواهم هنر نقاشی خودم را به نمایش بگذارم. شاید مردم از نقاشی هایم خوششان بیاید. کارهای جدیدی نیز در عکاسی داشته ام که به احتمال زیاد پرتره های جدیدم را از شخصیت ها و استادانی چون محمد احصایی، ضیاء موحد، علی رهبر، احسان نراقی و ... در کنار نقاشی هایم در نمایشگاه قرار دهم."

فخرالدینی که مشهور به بهلول عکاسی ایران است، 55 سال سابقه حرفه ای از عکاسان قدیمی و مشهور چهره نگاری ایران دارد. او سال 1311 در خانواده ای هنردوست در آذربایجان به دنیا آمد. پدرش شاعر و عکاس بود و برادرانش نیز به هنر گرایش داشتند. فخرالدینی از کودکی به نقاشی پرداخت و عکاسی را نیز نزد پدر شروع کرد. آشنایی با عکاسان مشهور جهان عامل گرایش او به عکاسی پرتره شد و سپس برای تکمیل آموخته هایش دوره هایی را در آمریکا و اروپا گذراند.