سایپا گل های عجیبی دریافت می کند

مدافع تیم فوتبال سایپا با بیان این مطلب درگفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: تیم ما مقابل فجر به هیچ عنوان استحقاق شکست نداشت. در این بازی خیلی خوب بازی کردیم و شانس های گل بسیاری را به دست آوردیم اما ازآنها استفاده لازم را نبردیم.

وی ادامه داد: 90 دقیقه روی دروازه فجر فشار آوردیم اما این تیم با دو بار عبور از زمین ما به گل رسید. متاسفانه سخت گل می زنیم و از سوی دیگر گل های عجیب دریافت می کنیم. هر دو گل فجر اگر در شرایط معمولی روی دروازه ما می آمد رحمان احمدی به راحتی آنها را مهار می کرد اما روز جمعه خیلی راحت توپ های بازیکنان فجر درون دروازه سایپا قرار گرفت.

برجلو خاطرنشان ساخت : پس از بازی همه حاضرین در ورزشگاه کار ما را تحسین می کردند و معتقد بودند سایپا بهترین بازی لیگ را مقابل فجر انجام داد. ما برخلاف بازی هفته گذشته مقابل راه آهن این هفته خیلی خوب بازی کردیم اما نمی دانم چرا شانس های گلزنی مان به ثمر نمی نشست.

وی نداشتن یک مهاجم تمام کننده درخط حمله سایپا را مهمترین نقطه ضعف این تیم خواند و افزود: از این هفته با شکست پاس ناکامی های اخیر را جبران می کنیم. این که فکر کنیم با دو شکست برای سایپا همه چیز تمام شده اشتباه است. تیم های برتر دنیا هم گاهی شروعی بد در مسابقات داخلی کشور خود دارند اما در ادامه رقابت ها خود را باز می یابند و مدعی قهرمانی می شوند.

مدافع تیم فوتبال سایپا با اشاره به اینکه تیمش شروعی بدی در مسابقات لیگ برتر داشته است، خاطرنشان ساخت: درحال حاضر تنها دو هفته از زمان آغاز مسابقات لیگ برتر می گذرد و نمی توان در خصوص تیم ها اظهار نظرکرد. لیگ ما هجده تیمی است و تیم ها 34 بازی انجام می دهند با این شرایط حداقل باید 10 هفته بگذرد تا عیار تیم ها مشخص شود. درلیگی که هر پیروزی سه امتیاز دارد و یک تیم می تواند با دو شکست و دو پیروزی چند پله بالا و پایین برود نباید برای موفقیت در آینده ناامید بود.

برجلو در خصوص دلایل اخراج خود از زمین مسابقه گفت: کارت زرد دومی که داور به من نشان داد درست بود . بازیکن فجر در موقعیت خوبی قرار داشت و من به عمد او را زدم که این حرکت باید با کارت زرد جریمه می شد. اما فکر می کنم داور در نشان دادن کارت زرد اول به من اشتباه کرد. من بازیکن فجر را نزدم و داور تنها به خاطر اینکه اقدام به خطا کردم به من کارت زرد داد.