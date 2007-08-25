محمد جواد مظفر، مدیر انتشارات کویر، درباره مهمترین آثار ترجمه فلسفی در این انتشارات گفت : شاید یکی از مهمترین آثاری که در این خصوص ترجمه و انتشار یافته اثر "تاریخ فلسفه اسلامی" از هانری کربن و ترجمه سید جواد طباطبایی باشد که هم اکنون به چاپ پنجم رسیده و در حقیقت به عنوان یک کتاب محوری در حوزه فلسفه اسلامی در ایران مورد توجه بوده است.

وی در ادامه افزود : کتابهای دیگری مثل "سیرورت در فلسفه ملاصدرا" را نیز داشته ایم که تالیفی بوده اند. این کتاب مقایسه ای است بین اندیشه های هگل و ملا صدرا که نوشته محمد منصور هاشمی است و هم اکنون به چاپ دوم رسیده است.

مظفردر ادامه به معرفی کتاب دیگری با عنوان "حمام فلسفه" پرداخت و در این خصوص گفت : این کتاب نوشته "گریگوری برگمن" و ترجمه علی غفاری است که مجموعه ای از دیدگاهها و اندیشه های فیلسوفان غرب از ابتدا تاکنون را برمی گیرد. این مجموعه آرای حدود 30 فیلسوف را از سقراط تا قرن حاضر شامل می‌شود.

مدیر انتشارات کویر از دیگر کتابهای حائز اهمیت این انتشارات در حوزه فلسفه را کتاب "درس فلسفه " عنوان کرد که به مناسبت بزرگداشت دکتر مجتهدی انتشار یافته است.