دوران رکود کتابخانه ها تمام شد/ نهاد مورد توجه ویژه رئیس جمهور است

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست خبری منصور واعظی دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در سخنانی با اشاره به چشم انداز این کتابخانه ها در دو سال آینده، گفت: کارهای انجام نشده زیادی تا رسیدن به وضعیت مطلوب باقی مانده که موضوع نهضت نرم آفزاری و تولید علم، کتابخانه سازی و کتابخوانی از اولویت های ماست و برای این کار از همه توان خود و عزیزان دیگر از جمله روحانیون، ائمه جمعه، فرهیختگان و اصحاب رسانه کمک می گیریم.

300 هزار نفر اعضای کتابخانه ها را به سه میلیون نفر افزایش می دهیم

وی افزود: در حال حاضر به ازای هر صد نفر، یک متر مربع فضای کتابخوانی، به ازای هر چهار نفر یک جلد کتاب و به ازای هر 40 هزار نفر یک باب کتابخانه داریم. ما در دولت نهم و تا دو سال دیگر تلاش می کنیم که به اندازه تمام فعالیت هایی که در 45 سال گذشته در این حوزه شده است کار کنیم.

واعظی اضافه کرد: در حال حاضر 1800 کتابخانه در کشور فعال است که 200 باب آن مشارکتی است. ما تا دو سال دیگر این تعداد را به 4000 باب، تعداد 16 میلیونی فعلی کتاب ها را نیز به 57 میلیون و تعداد یک میلیون و 300 هزار نفری اعضای کتابخانه ها را به 3 میلیون افزایش می دهیم. همچنین تلاش می کینم که بهره برداری اینترنتی از کتابخانه را که در حال حاضر نزدیک به صفر است به یک میلیون ساعت افزایش دهیم.

دبیرکل جدید نهاد کتابخانه های عمومی کشور از تغییر سیاست خرید کتاب در دوره جدید خبر داد و گفت: تاکنون کتاب ها به صورت متمرکز برای کتابخانه های عمومی خریداری می شد که این شیوه را به خرید غیر متمرکز تغییر می دهیم و در آینده نزدیک فرم هایی در کتابخانه ها قرار می دهیم که کتاب ها با نظر و تقاضای خود اعضا و در واقع مخاطبان کتابخانه ها خریداری شود.

وی با روشن توصیف کردن چشم انداز کتابخانه های عمومی تاکید کرد: می کوشیم از هم اکنون و تا برنامه پنجم توسعه تمام مراکز استانی کشور صاحب یک کتابخانه مرکزی مجهز شوند تا مردم 336 شهرستان کشور بتوانند از امکانات آن استفاده کنند. کلید ساخت این کتابخانه ها نیز از ابتدای دور دوم سفرهای استانی رئیس جمهور زده می شود.

واعظی همچنین از تمامی خیرین مدرسه ساز و کتابخانه ساز برای مشارکت در ساخت کتابخانه های عمومی دعوت به عمل آورد.

سازمان مدیریت با کمک 250 میلیاردی به کتابخانه ها موافقت کرد

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر در خصوص چگونگی تامین منابع مالی برای این نهاد غیر دولتی و شیوه تحقق بخشیدن به وعده هایش گفت: من ابتدائاً بحث دولتی شدن کتابخانه های عمومی را که بعضی جاها مطرح شده رد می کنم. اصلاً این گونه نیست که کتابخانه های عمومی به سمت دولتی شدن می روند. کتابخانه ها بر اساس همان مصوبه اولیه ای که مجلس در مورد آنها تصویب کرده اداره می شوند. خوشبختانه نهاد مورد توجه ویژه رئیس جمهور است و ما نیز از او انتظار کمک های زیادی داریم و برای تمامی این اهداف امکانات ان نیز پیش بینی شده است و در چند روز اخیر اقدامات موثری نیز برای آن انجام داده ایم و خیلی نگران منابع مالی آن نیستیم.

وی در مورد پرونده بدهی های نیم درصدی شهرداری تهران نیز افزود: در صحبتی که با رئیس شورای شهر تهران (مهندس چمران) داشته ام به نتایج خوبی در این مساله رسیدیم و ما به طور حتم این بدهی ها را وصول می کنیم. سابقه من در بخش های فرهنگی نشان داده است که من با برنامه کار می کنم و به اهدافم می رسم. در هر حال جواب من این است که ما نیم درصد را از شهرداری ها می گیریم.

منصور واعظی همچنین از موافقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور با کمک 250 میلیارد تومانی به نهاد کتابخانه های عمومی کشور خبر داد و گفت: ما برای سر و سامان دادن به کتابخانه ها نیازمند این اعتبار هستیم و بر اساس پیشنهاد آقای یارمند از سازمان مدیرت و برنامه ریزی قصد داریم از دفتر برنامه های راهبردی رئیس جمهور مبلغ 250 میلیارد تومان اعتبار جذب کنیم.

اسامی کمیته خرید کتاب اعلام می شود

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی کشور همچنین خبر ادغام کمیته های خرید کتاب این نهاد و وزارت ارشاد را تکذیب کرد و تاکید کرد: کمیته خرید نهاد خودش مستقلاً خرید می کند و تاکنون و در دوره مسئول پیشین سیاست این بوده است که اسامی اعضای آن اعلام نشود و البته دلیل شان هم این بوده که با مشخص شدن اعضای کمیته های خرید کتاب، ناشران به آنها فشار وارد می کنند و یا اینکه آزادی شان را برای انتخاب کتاب از دست می دهند. اما من موافق این کار نیستم و در آینده اسامی آنها را اعلام می کنم.

وی افزود: به هر حال سعی می کنیم با استفاده از نظرات افراد مجرب، کتاب هایی را برای کتابخانه های عمومی خریداری کنیم که از هر جهت مفید و در واقع بهترین کتاب های موجود باشد.

واعظی از اعزام نشدن کتابداران ایرانی به اجلاس جهانی کتابداری (ایفلا) در آفریقای جنوبی نیز ابراز تاسف کرد و گفت: متاسفانه زمانی که من به این سمت (دبیر کلی نهاد) آمدم زمان این کار گذشته بود و در سال های قبل هم کار موثری در این زمینه صورت نگرفته است. به هر حال نهاد کتابخانه ها در 26، 27 سال گذشته بر اساس یک روند اداره می شده اما آن دوره دیگر تمام شد و من قول می دهم که از این پس کتابداران برجسته ما در تمامی اجلاس منطقه ای و جهانی نظیر ایفلا حضور پیدا کنند.

دبیرکل نهاد کتابخانه های عمومی در مورد شیوه تعامل مدیران استانی امور کتابخانه ها با مدیران کل ارشاد نیز گفت: باید تلاش کنیم که مدیران در تمامی جلساتی که منجر به تصمیم گیری های کلان و موثر در حوزه کتابخانه ها می شود از جمله شورای برنامه ریزی، شورای فرهنگ عمومی و انجمن کتابخانه های عمومی استان عضو شوند و مشارکت جدی در این خصوص داشته باشند.

وی همچنین از دست اندازی برخی سازمان ها در تصرف و یا خود واگذاری کتابخانه های مرکزی برخی استان ها، ابراز تاسف کرد و گفت: مجموعه نهاد همیشه مجموعه مظلومی بوده و جای تاسف است که با این وجود برخی به چنین کارهایی دست می زنند اما از این پس ما از یک سانتیمتر کتابخانه هایمان نمی گذریم و اجازه نمی دهیم کسی آنها را مورد تصرف خود قرار دهد.