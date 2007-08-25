قوی تن در گفتگو با خبرنگار مهر در توضیح بیشتر این خبر گفت: "فیلم "نسکافه داغ داغ" قرار بود اواسط تابستان در گروه سینما عصر جدید اکران شود، اما به دلیل صادر نشدن پروانه نمایش این امر محقق نشد و ما فصل تابستان را برای نمایش فیلم از دست دادیم."

شکیبایی و ناصر در فیلم "نسکافه داغ داغ"

کارگردان "نسکافه داغ داغ" با اشاره به اینکه پروانه نمایش فیلمش به تازگی صادر شده از اکران آن در عید سعید فطر خبر داد و افزود: "پس از صادر شدن پروانه نمایش به شکل رسمی با گروههای سینمایی برای اکران فیلم وارد مذاکره شدیم و اگر برنامه گروهها برای عید فطر پر نشده باشد، "نسکافه داغ داغ" را در این ایام اکران خواهیم کرد."

قوی تن در پایان بازی یکتا ناصر در نقش پیرزنی 75 ساله را از ویژگی های فیلم جدیدش دانست. این فیلم به مانند ساخته قبلی قوی تن با نام "سرود تولد" فضایی شاد و موزیکال دارد و داستان آن درباره زن جوانی است به نیکا که به گویندگی برنامه های عروسکی علاقه دارد، اما همسرش که یک کارخانه عروسک سازی را اداره می کند با او مخالفت می کند.

در "نسکافه داغ داغ" علاوه بر ناصر بازیگرانی چون خسرو شکیبایی، افسانه چهره آزاد، داود اکرامیان، السا سحرخیز، محمد اللهیاری و ... بازی دارند. دیگر عوامل فیلم عبارتند از مجری طرح: داریوش بابائیان، مدیر فیلمبرداری: علی اللهیاری، مدیر صدابرداری: فرهاد ارجمندی، طراح گریم: جلال معیریان، موسیقی متن: حمیدرضا صدری، تدوین: ع. قوی تن و مهدی حسینی وند، جلوه های ویژه: عباس شوقی، محصول: موسسه فرهنگی هنری شکوفافیلم.