محیط زیست خراسان جنوبی به رتبه هشتم کشور ارتقا یافت

دکتر فاطمه واعظ جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر در بیرجند، از ایجاد مراکز تحقیقاتی در شهرستان های بشرویه، درمیان، نهبندان خبر داد و اذعان داشت: مصمم هستیم محیط زیست این استان نیز هم راستا با توسعه بخش های صنعتی و معدنی به صورت زیربنایی و به سرعت توسعه یابد.

رئیس سازمان محیط زیست عنوان کرد: در دو سال گذشته با تلاش مدیران استان و اعضای خانواده محیط زیست این فضاها با 300 درصد رشد به هزار و990 متر مربع افزایش یافته است.

وی از اختصاص دو میلیارد و 490 میلیون ریال از سوی سازمان حفاظت محیط زیست و نیز چهار میلیارد ریال اعتبار از محل اعتبارهای استانی برای اجرای طرح های عمرانی سازمان حفاظت محیط زیست خراسان جنوبی در سال گذشته خبر داد و گفت: با اجرای طرح های عمرانی و فعالیت های زیربنایی تحولات بزرگی در عرصه محیط زیست خراسان جنوبی شکل گرفته است.

دکتر جوادی همچنین از تجهیز تمام پاسگاههای سازمان محیط زیست خراسان جنوبی به کامپیوتر، راه اندازی اتوماسیون اداری، خریداری GPS، موتورسیکلت گشت زنی، تانکر و تراکتورهای ویژه اطفاء، توجه به راه سازی، خرید تجهیزات ادرای و راه اندازی کتابخانه سازمان محیط زیست خراسان جنوبی خبر داد.

معاون رئیس جمهور خرید هواپیماهای با سرنشین سبک و بدون سرنشین مجهز به دوربین، ویژه خراسان جنوبی را در راستای تلاش برای ایجاد تحول سازمانی و از مهمترین برنامه های سازمان حفاظت محیط زیست کشور در سال 87 برای این استان عنوان کرد.