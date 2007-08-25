"ملاقات با شیطان" در شبکه اول

شیبانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فیلم جدید خود گفت: "تدوین این فیل توسط مهدی حسینی وند انجام شده و با به پایان رسیدن صداگذاری و میکس آن توسط محمدرضا حریریان، اوایل هفته گذشته آماده پخش شد که فیلم را به شبکه تحویل دادیم."

وی فیلم جدید خود را تصویری از جدال شر و خیر دانست و درباره خلاصه داستان آن گفت: "فردی بر اثر حادثه دست به قتل می زند، او تلاش می کند این موضوع را پنهان کند، اما عذاب وجدان امانش نمی دهد. در این لحظه شیطان وارد می شود و ..."

علیرضا رئیسیان تهیه کنندگی "ملاقات با شیطان" را بر عهده دارد و بهنوش طباطبایی، مهدی پاکدل، فاطمه تقوی و سعید داخ بازیگران اصلی فیلم هستند که بر اساس فیلمنامه علیرضا کاظمی پور جلو دوربین رفته و ناصر چشم آذر آهنگساز آن بوده است.