استاندارد تولید نهال 14 محصول باغی تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، جعفر خلقانی، معاون وزیرجهاد کشاورزی در جمع خبرنگاران درخصوص طرح ها و پروژه ها ی افتتاحی به مناسبت هفته دولت، اظهار داشت: در حال حاضر از3 هزار و430 طرح و پروژه در کشور 122 طرح به طرح های تحقیقاتی اختصاص دارد.

جعفر خلقانی، بیان کرد: از میزان طرح ها و پروژه های اجرایی در کشور، 866 پروژه به صورت ملی، 3 هزار و 575 به صورت زیرپروژه استانی و ناحیه ای و 307 پروژه مشترک نیز میان سازمان تحقیقات کشاورزی و دانشگاه ها در مرحله اجرا قرار دارد.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، با اشاره به وجود هزار و 939 پروژه به صورت مستقیم،61 پروژه تحقیقی و تطبیقی و 625 پروژه خاص در کشور، بیان کرد: در حال حاضر بالغ بر 76 برنامه راهبردی از سوی سازمان تحقیقات کشاورزی و آموزش کشاورزی شامل گندم، ذرت، چغندر قند، پسته، مرکبات ومحصولات گلخانه ای تدوین و برای اجرا به وزیر جهاد کشاورزی ارائه شده است.

وی، با اشاره به تدوین 107 دستورالعمل فنی در بخش کشاورزی، عنوان کرد: این دستورالعمل ها با همکاری معاونت ترویج و نظام بهره برداری درسال جاری دراختیار بخش های اجرایی قرارگرفت به طوریکه دستورالعمل ها به عنوان راهنمای کشاورزان تلقی می شود.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، با بیان مطلب فوق، افزود: برنامه راهبردی با هدف احصاء مسایل مختلف بخش کشاورزی و بررسی این مسایل در حوزه های فنی،اقتصادی و اجتماعی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد.

وی، با اشاره به اجرای 396 پروژه دانشجویی در کشور،افزود: در حال حاضر 600 پروژه دانشجویی در بخش بیوتکنولوژی، 89 پروژه در بخش خاک و آب در مراحل اجرایی قرار دارد.

خلقانی، یکی از اقدامات این موسسه را معرفی ارقام جدید در زمینه پنبه، برنج و گندم اعلام کرد و گفت: در حال حاضر موسسه رازی در رابطه با تولید واکسن و سرم نقش محوری برای کشورهای اسلامی در این رابطه دارد به طوری که در تولید واکسن و سرم این موسسه از طرف بانک توسعه اسلامی خود اتکا شناخته شده است.

وی، با اشاره به توسعه همکاری با کشورهای آفریقایی اظهار داشت: در راستای توسعه بخش کشاورزی کومور مقرر شد زمینه ایجاد بورسیه برای آنان در موسسات آموزشی ایران ایجاد شود ضمن آنکه با توجه به وابستگی کشور آفریقایی سودان به گندم وارداتی برای جمعی از متخصصان این کشور پروژه های خودکفایی گندم اجرا خواهد شد.

معاون وزیرجهاد کشاورزی، افزود: به منظور توسعه کشورهای آفریقایی با 15 گروه از کشورهای عراق، افغانستان، سریلانکا، سودان، فلسطین، غنا، ونزوئلا و ازبکستان ارتباطات فنی، علمی و پژوهشی برگزار می شود.

وی، با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن اجرای ساماندهی ارتباطات فنی کنسرسیوم های بین المللی، تصریح کرد: در حال حاضر کشور ایران به نمایندگی از کشورهای آسیای میانه، مرکزی و شمال آفریقا در شورای کنسرسیوم بین المللی قرار دارد.

خلقانی، تعداد شرکت کنندگان در نشست سالانه کنسرسیوم بین المللی را 1800 نفر محقق و مسول تحقیقاتی خواند و افزود: کشورهای انگلستان ، آلمان و آمریکا به نمایندگی از سایر کشورها در این کنسرسیوم شرکت دارند.

رئیس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی، میزان پتانسیل های ظرفیت های آموزشی را بالغ بر 28 هزار نفر اعلام کرد و گفت: در حال حاضر با دستور اخیر رئیس جمهور مبنی بر نزدیکی مراکز آموزشی به صحنه های تولید 6 پردیس در کاشان، زابل، چابهار، صومعه سرا، جهرم، ساوجبلاغ و بروجرد ایجاد شده که بدین طریق تعداد مراکز آموزشی و پردیس های تابعه به 64 مرکز افزایش یافته است.

وی، با اشاره به شناسه دار کردن حدود 4 میلیون و 600 هزار نهال در کشور بیان داشت: هم اکنون 280 نهالستان مجوز توزیع نهال شناسه دار را دریافت کرده اند.

خلقانی با بیان آنکه آئین نامه مربوط به قانون ثبت و گواهی بذر و نهال در دستور کار دولت قرار گرفته، گفت: استاندارد تولید نهال و دستورالعمل شناسه دار کردن 14 محصول باغی تعیین شده ودر اختیار نهالستان ها قرار گرفت است این در حالیست که آئین نامه مذکورهفته آتی جهت تصویب به دولت ارائه می شود.

وی، با اعلام آنکه تا پایان سال جاری 25 میلیون نهال شناسه دار می شوند، بیان کرد: این میزان نسبت به سال گذشته با 600 درصد رشد همراه است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، با بیان آنکه اولین باغ مادری انگور در حال احداث است، افزود: در بخش دیم محصولات کشاورزی در صددیم 7 رقم جدید را معرفی کنیم به طوریکه یکی ازاین ارقام مربوط به جو با 5/3 میلیون تن تولید است درحالی که سال گذشته رقم جدید جو با 2 تن تولید همراه بوده است.

به گفته وی بکارگیری روش های خاک ورزی در سال جاری 10 درصد افزایش عملکرد محصولات کشاورزی به خصوص گندم ، جو، سیب زمینی، چغندرقند ایجاد کرده ضمن آنکه 30 درصد بهبود مواد عالی خاک را در بر داشته است.

خلقانی، اظهار داشت: 53 هزار تن مصرف سموم در سال گذشته به 26 هزار تن و امسال به 23 تن کاهش یافته است این در حالیست که بالغ بر هزار و 200 میلیارد ریال از هزینه های کشاورزی در اثر فعالیت های گیاهپزشکی کاهش یافته است.

وی با اشاره به افزایش 30 درصدی قیمت برنج بدون سم و استقبال کشاورزان از این امر اظهار داشت: بالغ بر 600 عامل خسارت زا در سطوح باغات و مزارع وجوددارد که در حال حاضر سم پاشی هوایی 1 میلیون و 700 هزار هکتار از عرصه های گندم به صفر رسیده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی، با اشاره به اصلاح یارانه سم در سال گذشته، افزود: کاهش سطح عملیات سمپاشی از هوایی به زمینی در سال زراعی جدید از مصرف سموم جلوگیری بعمل آورده است.

وی، با اشاره به معرفی بذور جدید چغندرقند، افزود: سال 84 بالغ بر 16 میلیون و 600 هزار یورو با معرفی ارقام جدید چغندر قند ایجاد شد که این میزان صرفه جویی در سال گذشته از طریق تولید 171 هزار واحد بذر به 8 میلیون و950هزار یورو بالغ شده است.

خلقانی، با بیان اینکه در سال جاری 180 هزار واحد بذر منوژرم و 35 هزار واحد بذر منوژرم مقاوم به بیماری رایزومونیا در اختیار کشاورزان قرار می گیرد، افزود : این امر با صرفه جویی 10 میلیون یورویی همراه است.

وی، ازایجاد بانک اطلاعاتی خاک در آینده نزدیک خبر داد و گفت: مطالعات مربوط به خاک با توجه به نتایج تحقیقاتی در اختیار کشاورزان قرار می گیرد که این بانک اطلاعاتی از مجموعه قوانین و مطالعات در راستای استفاده از محصولات ارگانیک وعاری از کودهای بیولوژیک تهیه شده است.

خلقانی با اشاره به بیماری جادوی جادوگر در لیمو ترش اظهار داشت: این بیماری سال گذشته با 22 میلیارد تومان خسارت همراه بودکه اطلاعات مربوط به آن در شبکه جهانی وب قابل دسترس است.