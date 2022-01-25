سیراب شدن شمال فارس با ایجاد خط انتقال آب دریا به اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم عزیزی با توجه به نشست مشترک مدیران اصفهان و فارس در خصوص پروژه مشترک خط انتقال آب دریا به استان های فارس و اصفهان در این رابطه اظهارداشت: علاوه بر کاهش هزینه ها و مسیر، با انجام این پروژه می توان نیاز آبی شمال استان فارس را نیز به خوبی تامین کرد.

او افزود: ما در شمال استان دارای فرصت های بسیار خوب صنعتی هستیم اما به دلیل کمبود آب نتوانسته ایم از این فرصت ها استفاده کنیم از این رو با انتقال آب دریا به این مناطق می توان رونق بخش صنعت باشیم بنابراین افق این طرح را آنجا باید دید.

نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در شمال فارس با حل مشکل کم آبی، با وجود دو ظرفیت خط ریلی شیراز اقلید یزد و خراسان و شیراز و اصفهان، می توان بخش صنعت را به خوبی تقویت کرد.

عزیزی در خصوص آخرین تصمیمات نشست مشترک مدیران فارس و اصفهان نیز گفت: هیأتی از مسوولان اصفهانی از کارخانه تولید لوله استان فارس به عنوان یک مزیت منحصر به فرد و همچنین پروژه خط انتقال آب به فارس که در حال اجرا است، بازدید خواهد کرد تا تصمیم قطعی در خصوص همکاری های مشترک نهایی شود.

لازم به ذکر است عملیات لوله گذاری خط نخست انتقال آب به استان فارس ۲۶ تیرماه امسال رسماً کلید خورد و قرار است خط دوم نیز با همکاری مشترک فارس و اصفهان شکل گیرد.

پیش از این وزارت نیرو مجوز تخصیص ۴۰۰ میلیون متر مکعب آب دریا به استان فارس را صادر کرده بود.