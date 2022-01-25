ذخیره سدهای کرمان نسبت به سال گذشته ۱۰درصد کاهش یافت

حامد فراز در گفتگو با مهر اظهار داشت: اغلب بارندگی هفته‌های اخیر در استان کرمان در پایین دست سدهای کرمان روی داده است و به همین دلیل این بارشها تأثیری در آبگیری سدها نداشته است.

وی تصریح کرد: در کرمان شاهد افت ۱۰ درصدی آب‌های ذخیره شده در سدها در مقایسه با سال گذشته هستیم.

وی ادامه داد: در سد جیرفت که در حوزه جنوب استان واقع نیز میزان قابل توجهی آبگیری روی نداد و تنها ۴۱ درصد از سد آبگیری شده است.

وی ادامه داد: تنها سدی که از بارندگی‌های اخیر تا حدودی آبگیری شد سد نساء در بم بود که ۷۱ درصد آن آبگیری شده است.

فراز ابراز امیدواری کرد که در ماههای پیش رو به خصوص در اواخر بهمن، اسفند و فرودین بارندگی‌ها در بالا دست سدها روی دهد.