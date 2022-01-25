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۵ بهمن ۱۴۰۰، ۱۱:۰۸

مدیر بهره برداری تاسیسات آب منطقه ای کرمان:

ذخیره سدهای کرمان نسبت به سال گذشته ۱۰درصد کاهش یافت

ذخیره سدهای کرمان نسبت به سال گذشته ۱۰درصد کاهش یافت

کرمان - مدیر بهره برداری و نگهداری از تاسیسات آب منطقه ای کرمان از کاهش ذخیره آب سدها در کرمان خبر داد.

حامد فراز در گفتگو با مهر اظهار داشت: اغلب بارندگی هفته‌های اخیر در استان کرمان در پایین دست سدهای کرمان روی داده است و به همین دلیل این بارشها تأثیری در آبگیری سدها نداشته است.

وی تصریح کرد: در کرمان شاهد افت ۱۰ درصدی آب‌های ذخیره شده در سدها در مقایسه با سال گذشته هستیم.

وی ادامه داد: در سد جیرفت که در حوزه جنوب استان واقع نیز میزان قابل توجهی آبگیری روی نداد و تنها ۴۱ درصد از سد آبگیری شده است.

وی ادامه داد: تنها سدی که از بارندگی‌های اخیر تا حدودی آبگیری شد سد نساء در بم بود که ۷۱ درصد آن آبگیری شده است.

فراز ابراز امیدواری کرد که در ماههای پیش رو به خصوص در اواخر بهمن، اسفند و فرودین بارندگی‌ها در بالا دست سدها روی دهد.

کد مطلب 5408461

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    نظرات

    • رضا IR ۱۳:۵۵ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
      1 0
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      چقدر جالب سیل جنوب رو برده اونوقت سد های جیرفت و کرمان کاهش آب داشتند ما مدیریت آب نداریم
    • یاس IR ۲۱:۵۴ - ۱۴۰۰/۱۱/۰۵
      0 0
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      مگه میشه سد جیرفت یه دریچه دیگه اش رو باز کردن برای اینکه خراب نشه آب میگفتن پر شده بعد الان دارین می گین آب ندارن . ما نمی دونیم لرای کدام ساز شما برقسیم والا

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