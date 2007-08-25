142 طرح کشاورزی در استان کرمانشاه افتتاح می شود

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: میزان اعتبار پروژه های مورد افتتاح این سازمان در هفته دولت بالغ بر 93 میلیارد ریال است که با افتتاح آنها 229 شغل جدید ایجاد و هزار و 190 خانوار از نعمات آن بهره مند می شوند.

رمضان روئین تن افزود: از پروژه های قابل افتتاح در هفته دولت 42 پروژه با اعتبار بالغ بر 58 میلیارد ریال عمرانی و 100 پروژه با اعتبار بالغ بر 34 میلیارد ریال تسهیلاتی می باشند.

وی در خصوص پروژه های تسهیلاتی قابل افتتاح در هفته دولت، اظهار داشت: از این پروژه ها پنج پروژه مربوط به زیربخش باغبانی، 76 پروژه مربوط به زیربخش امور دام، یک پروژه مربوط به صنایع روستایی، 4 پروژه مربوط به شیلات و 14 پروژه مربوط به زیربخش آب و خاک است.