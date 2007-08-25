اولین نشست روسای دانشگاههای غیرانتفاعی شمال غرب کشور برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در این برنامه که استاندار تبریز و مسئولان استانی نیز حضور خواهند داشت : مشکلات مراکز آموزش عالی شمال غرب کشور و ارائه راهکارها و تعامل و تبادل نظر با مراجع ذی ربط بررسی خواهد شد و برای نخستین بار اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی، غیر دولتی و غیر انتفاعی شمال غرب کشور تشکیل می شود.

به گفته مهندس سید محمود میلانی حسینی قائم مقام دانشگاه نبی اکرم (ص) در تبریز هدف ازتشکیل این اتحادیه در ابتدا، ایجاد هماهنگی بیشتر بین موسسات آموزش عالی در منطقه شمال غرب کشور خواهد بود. همچنین با ایجاد اتحادیه تشکیل یک کانال ارتباطی بین مسئولان و دانشگاهها و مراکز آموزش عالی غیر دولتی، غیر انتفاعی جهت انتقال نظرات متقابل فراهم شود.

وی گفت: در پی تشکیل اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی کل کشور در تهران، اعضای اتحادیه تصمیم گرفتند اتحادیه های استانی یا منطقه ای در نقاط مختلف کشور تشکیل شود.

عضو شورای مرکزی اتحادیه دانشگاهها و موسسات آموزش عالی غیر دولتی و غیر انتفاعی ایران همچنین افزود : تشکیل یک زیر مجموعه منطقه ای برای اتحادیه جهت فراهم کردن فضای بیشتر برای طرح نیازها و درخواست های موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی در شمال غرب کشور می تواند نقش بازوی تصمیم ساز منطقه ای برای اتحادیه کل کشور باشد.