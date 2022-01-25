راه اندازی جهاد تبیین و خدمتگزاری در کنار همه برنامه های دهه فجر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی؛ محمود مقامی با تأکید بر این مطلب در کمیته تخصصی دستگاه‌های اجرایی دهه فجر، با اشاره به اهمیت دهه فجر در تاریخ انقلاب شکوهمند اسلامی، اظهار کرد: بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم، نگاه‌ها به این دولت، فراتر از هر زمان دیگری است، لذا توجه ویژه به این ایام مورد تأکید می‌باشد.

وی با اشاره به اینکه دهه فجر، نخستین مناسبت مهم دولت سیزدهم است، ادامه داد: در این ایام باید در کنار مباحث پیرامون افتتاح و کلنگ زنی طرح‌ها و پروژه‌ها، کارکردهایی در راستای گام دوم انقلاب که مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می‌باشد و چهل و سومین سالگرد پیروزی انقلاب داشته باشیم.

به گفته وی؛ اینکه گاه جایگاه انقلاب را در فضای مجازی مورد خدشه قرار می‌دهند، ناشی از کم کاری و انجام کارهای کلیشه‌ای و تکراری ماست.

مشاور استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: باید با استفاده از ظرفیت بسیج ادارات و اصحاب رسانه در دو حوزه سخت افزاری و نرم افزاری به تولید محتوا در قالب فیلم، عکس، عکس نوشت، مکتوب و … بپردازیم.

مقامی با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب (مدظله العالی) در جمع مداحان و هیئات مذهبی، تأکید کرد: در بحث جهاد تبیین و جهاد خدمتگزاری باید از ظرفیت بسیج ادارات و شوراهای اقامه نماز دستگاه‌ها استفاده شود.

وی با اشاره به بیانات رهبرمعظم انقلاب (مدظله العالی) و تأکید بر این موضوع که دهه فجر، دهه تجدید نیروهای انقلابی است، گفت: ما در ادارات و دستگاه‌های اجرایی، پیشکسوتانی داریم که از فعالان عرصه انقلاب بوده اند، لذا با عنایت به جنس دولت و رواج تفکر شهیدان رجایی، بهشتی و باهنر می‌بایست از این ظرفیت‌ها به درستی استفاده شود.

به گفته وی؛ نیروهای جوان انقلابی هم باید در برنامه ریزی ها مدنظر قرار داشته باشند.

مدیر روابط عمومی استانداری خراسان جنوبی با تأکید بر ضرورت برگزاری جلسات بصیرتی در دستگاه‌ها با استفاده از ظرفیت ائمه جماعت و هادیان سیاسی سپاه انصارالرضا (ع) خاطرنشان کرد: یکی از برنامه‌هایی که به طور ویژه باید در دستور کار ادارات قرار گیرد، برگزاری میز خدمت است.

مقامی ادامه داد: برگزاری میز خدمت در مساجد محلات و اطلاع رسانی این برنامه با استفاده از ابزارهای جدید رسانه‌ای در راستای پاسخگویی به مطالبات مورد انتظار است.

وی با اشاره به انتظار کارکنان برای ارتباط مستقیم با مدیر از ضرورت برگزاری میز خدمت در محیط اداره و پاسخگویی به درخواست‌های همکاران گفت و اظهار داشت: با عنایت به اعلام آمادگی بسیج دانشجویی و دانشگاهیان، برگزاری نشست مدیران با مطالبه گران نیز می‌تواند در ارائه نقد و پیشنهادها و انعکاس عملکرد دولت مؤثر باشد.

به گفته وی؛ با توجه به سمپاشی ها و گزافه گویی هایی که در راستای تخریب نظام و دولت صورت می‌گیرد، روستاها هم باید در برنامه‌ها جایگاه ویژه ای داشته باشند.

مشاور استاندار خراسان جنوبی با ظرفیت خواندن مساجد محلات، گفت: شهرداری باید امسال در بعد اطلاع رسانی دستاوردهای دولت و جهاد تبیین محلات را به طور ویژه ببیند.

مقامی با اشاره به اینکه در سطح شهر بیرجند ۸۰ مسجد فعال داریم، تصریح نمود: ادارات باید در راستای مسئولیت‌های اجتماعی خود، مساجد را در بحث برپایی جشن‌ها و مراسم و نیز فضاسازی همراهی نمایند.

وی بر استفاده از ظرفیت صدا و سیما در انعکاس دستاوردها تأکید کرد و متذکر شد: دستگاه‌ها در بحث ارائه رپرتاژ آگهی‌های خود در این ایام، علاوه بر روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها را هم مدنظر داشته باشند.