  1. استانها
  2. لرستان
۵ بهمن ۱۴۰۰، ۱۶:۰۷

فرمانده انتظامی لرستان خبر داد؛

دستگیری ۴۱۳ مخل اقتصادی در لرستان

دستگیری ۴۱۳ مخل اقتصادی در لرستان

خرم‌آباد- فرمانده انتظامی لرستان از دستگیری ۴۱۳ نفر مخل اقتصادی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت، در راستای طرح مبارزه قاطع و بی امان پلیس با مخلان و مفسدان اقتصادی، مأموران در دی ماه امسال تا کنون ۲۲۸ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل کالای قاچاق را توقیف کردند.

وی با بیان اینکه در این رابطه ۴۱۳ نفر مخل اقتصادی دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند، افزود، برابر اعلام کارشناسان ارزش محموله‌های قاچاق توقیفی ۳۲۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی هرگز اجازه نخواهد داد افراد فرصت طلب و سودجو جهت مقاصد شوم خود نظام اقتصادی و معیشت مردم را خدشه دار کنند.

کد مطلب 5408805

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه