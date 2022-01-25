دستگیری ۴۱۳ مخل اقتصادی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار یحیی الهی امروز سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت، در راستای طرح مبارزه قاطع و بی امان پلیس با مخلان و مفسدان اقتصادی، مأموران در دی ماه امسال تا کنون ۲۲۸ دستگاه خودرو سبک و سنگین حامل کالای قاچاق را توقیف کردند.

وی با بیان اینکه در این رابطه ۴۱۳ نفر مخل اقتصادی دستگیر و به مراجع قضائی معرفی شدند، افزود، برابر اعلام کارشناسان ارزش محموله‌های قاچاق توقیفی ۳۲۴ میلیارد ریال برآورد شده است.

فرمانده انتظامی لرستان گفت: پلیس با اشراف اطلاعاتی و در راستای حمایت از تولید کنندگان داخلی هرگز اجازه نخواهد داد افراد فرصت طلب و سودجو جهت مقاصد شوم خود نظام اقتصادی و معیشت مردم را خدشه دار کنند.