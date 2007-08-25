توجه به مسائل جوانان از دغدغه های مهم دولتمردان است

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس رجایی پیش از ظهر امروز در همایش تجلیل از نخبگان جوان استان مرکزی افزود: عملیاتی شدن اهداف برنامه چهارم و سند چشم انداز توسعه به همت جوانان و با حمایت موثر از آنان امکان پذیر است که در این راستا باید به مسائل مربوط به جوانان توجه ویژه ای شود.

وی اظهار داشت: با تصویب لایحه بازنشستگی پیش از موعد، زمینه حضور جوانان نخبه و توانمند در عرصه‌های مختلف مهیا می‌شود.

رجایی خاطرنشان کرد: جوانان رسالت سنگینی بر دوش دارند و باید در تمامی عرصه های مختلف حضور داشته باشند و تمامی مسولان در خدمت به جوانان باید تلاش کنند.

وی با اشاره به لزوم حفظ هویت نسل جوان، تاکید کرد: حفظ هویت جوانان در شکل گیری شخصیت آنان نقش مهمی دارد.

فرماندار اراک نیز در این همایش عنوان کرد: جوانان پس از انقلاب در همه عرصه‌ ها توانمندی خود را ثابت کردند و باید با حمایت و میدان دادن صحیح در جهت بارور شدن استعداد آنها گام برداشت.

حسن آصفری افزود: پیگیری امور جوانان باید به دور از سیاسی کاری و سنگ اندازی دنبال شود و از آنجا که جوانان در تمامی مسائل عمرانی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی صاحب نظر و فکر هستند باید به تفکر آنها بها داده شود.