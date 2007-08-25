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۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۷:۰۵

توجه به مسائل جوانان از دغدغه های مهم دولتمردان است

توجه به مسائل جوانان از دغدغه های مهم دولتمردان است

اراک - خبرگزاری مهر: نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی گفت: توجه به مسائل جوانان یکی از مسائل مهم در کشور و از دغدغه های دولت مردان است.

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، عباس رجایی پیش از ظهر امروز در همایش تجلیل از نخبگان جوان استان مرکزی افزود: عملیاتی شدن اهداف برنامه چهارم و سند چشم انداز توسعه به همت جوانان و با حمایت موثر از آنان امکان پذیر است که در این راستا باید به مسائل مربوط به جوانان توجه ویژه ای شود.  

وی اظهار داشت: با تصویب لایحه بازنشستگی پیش از موعد، زمینه حضور جوانان نخبه و توانمند در عرصه‌های مختلف مهیا می‌شود.

رجایی خاطرنشان کرد: جوانان رسالت سنگینی بر دوش دارند و باید در تمامی عرصه های مختلف حضور داشته باشند و تمامی مسولان در خدمت به جوانان باید تلاش کنند.

وی با اشاره به لزوم حفظ هویت نسل جوان، تاکید کرد: حفظ هویت جوانان در شکل گیری شخصیت آنان نقش مهمی دارد.

فرماندار اراک نیز در این همایش عنوان کرد: جوانان پس از انقلاب در همه عرصه‌ ها توانمندی خود را ثابت کردند و باید با حمایت و میدان دادن صحیح در جهت بارور شدن استعداد آنها گام برداشت.

حسن آصفری افزود: پیگیری امور جوانان باید به دور از سیاسی کاری و سنگ اندازی دنبال شود و از آنجا که جوانان در تمامی مسائل عمرانی ، سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی صاحب نظر و فکر هستند باید به تفکر آنها بها داده شود. 

در این همایش یک روزه از ‪ ۵۵‬جوان نخبه ناشنوا و مبتکر و مخترع در زمینه های علمی، قرآنی، ورزشی، هنری، فرهنگی و تشکل های مردم نهاد تقدیر شد و شش جوان نخبه استان مرکزی نیز امروز در آیینی ویژه توسط رئیس جمهور تقدیر شدند.

کد مطلب 540885

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