باید به تیم جوان صنعت مس فرصت داد

مهدی رحمتی که در بازی صنعت مس مقابل ذوب آهن با درخشش خود بارها مانع از فرو پاشی دروازه اش شد در گفتگو با مهر اظهارداشت : تیم ذوب آهن در بازی دیروز فوق العاده بود ، ضمن آنکه بچه های تیم ما نیز موقعیت هائی را داشتند که با بدشانسی نتوانستیم از آنها استفاده کنیم . وی

دروازه بان صنعت مس کرمان، تصریح کرد : باید به تیم جوان و پر انگیزه صنعت مس فرصت داد تا به هماهنگی بیشتری دست یابند و به نتایج دلخواه خود برسد .