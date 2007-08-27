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۵ شهریور ۱۳۸۶، ۲۲:۳۸

باید به تیم جوان صنعت مس فرصت داد

کرمان - خبرگزاری مهر: دروازه بان تیم فوتبال صنعت مس گفت: تیم ما تیم جوانی است و برای هماهنگی کامل به فرصت بیشتری نیاز دارد.

مهدی رحمتی که در بازی صنعت مس مقابل ذوب آهن با درخشش خود بارها مانع از فرو پاشی دروازه اش شد در گفتگو با مهر اظهارداشت: تیم ذوب آهن در بازی دیروز فوق العاده بود ، ضمن آنکه بچه های تیم ما نیز موقعیت هائی را داشتند که با بدشانسی نتوانستیم از آنها استفاده کنیم .وی

دروازه بان صنعت مس کرمان، تصریح کرد: باید به تیم جوان و پر انگیزه صنعت مس فرصت داد تا به هماهنگی بیشتری دست یابند و به نتایج دلخواه خود برسد .

رحمتی در مورد بازی هفته آینده صنعت مس مقابل استقلال گفت: استقلال هم مانند سایر تیمهاست، برای استقلال و هواداران این تیم احترام خاصی قائلم، اما در حال حاضر بازیکن تیم صنعت مس هستم و تمام تلاشم را برای موفقیت این تیم انجام خواهم داد.

کد مطلب 540895

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