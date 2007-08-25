رحیمی پنجم شد / قاسمی به دیدار رده بندی راه یافت

به گزارش خبرنگارمهر، دیدار رده بندی وزن 50 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد جوانان جهان دقایقی پیش درسالن کشاورزی شهرپکن برگزارشد که طی آن حسن رحیمی در مصاف با احمد پکر از ترکیه 7 بر 5(4 -2 و 3-3) شکست خورد و درمکان پنجم این وزن قرار گرفت.

رحیمی درتایم دوم درحالی که 3 برصفر ازحریف پیش بود درثانیه های پایانی با یک خاک و باراندازسه امتیاز از دست داد تا به مدال نرسد. در این وزن داشپونساگ از مغولستان با پیروزی ضربه فنی مقابل اوهان گیگینیان از ارمنستان به مدال طلای این وزن رسید. برزیشویلی از گرجستان نیز دیگر مدال برنز این وزن را بدست آورد.

اما در ادامه رقابت های کشتی آزاد جوانان جهان و در وزن 96 کیلوگرم، کمیل قاسمی ازکشورمان درمرحله بازگشت مجدد به مصاف مور از آمریکا رفت و در سه تایم 5 بر3 (3-2، 0-2 و 0-1) به پیروزی رسید تا برای مدال برنز با هارت از آلمان پیکارکند.