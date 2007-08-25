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۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۵:۰۷

تعلیق فعالیت 5 دفتر خدمات مسافرتی در تهران

سازمان میراث فرهنگی ،صنایع دستی و گردشگری استان تهران اعلام کرد: فعالیت 5 دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری در تهران به حالت تعلیق درآمد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دفاتر خدمات مسافرتی عالم تاج ، بهدیس سیر، گردشگران جوان ، تهران مسافر نسیم و آلفا سیر از مرداد ماه سال جاری به مدت یک ماه به حالت تعلیق درآمد.

بر اساس این گزارش ، با اشاره به اینکه در 5 ماهه اول سال جاری فعالیت 58 دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری تعلیق شده است و مجوز فعایت 25 دفتر نیز لغو شده است .

در این گزارش آمده است، ازمهمترین دلایل احکام صادره درخصوص این دفاتر شکایات واصله از نحوه فعالیت دفاتر و تخلفات آئین نامه ای بوده است.

شایان ذکر است ، فعالیت دفاترفوق بعد از تاریخ ذکر شده پس از طی مراحل قانونی لازم از سر گرفته خواهد شد.

کد مطلب 540898

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