افتتاح نخستین جشنواره ملی اشتغال

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت ، نخستین جشنواره ملی اشتغال به منظور ارائه دستاوردهای دولت نهم در اجرای طرح عظیم بنگاه های زودبازده اشتغال زا ، همزمان با آغاز هفته دولت امروز کار خود را شروع کرد.

این جشنواره از سوی وزارت کار وامور اجتماعی با حضور نزدیک به 5 هزار بنگاه زودبازده اشتغالزا در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران و نیز همزمان با آن درمراکز استان ها ی سراسر کشور با شرکت بنگاه های زودبازده مناطق به صورت یکپارچه در روزهای سوم ، چهارم و پنجم شهریور برگزار می شود.