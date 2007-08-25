  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۴:۴۷

افتتاح نخستین جشنواره ملی اشتغال

نخستین جشنواره اشتغال همزمان با هفته دولت در تهران و سراسر کشور آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای  اطلاع رسانی دولت ، نخستین جشنواره ملی اشتغال به منظور ارائه دستاوردهای دولت نهم در اجرای طرح عظیم بنگاه های زودبازده اشتغال زا ، همزمان با آغاز هفته دولت امروز کار خود را شروع کرد.

این جشنواره از سوی وزارت کار وامور اجتماعی با حضور نزدیک به 5 هزار بنگاه زودبازده اشتغالزا در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران و نیز همزمان با آن درمراکز استان ها ی سراسر کشور با شرکت بنگاه های زودبازده مناطق به صورت یکپارچه در روزهای سوم ، چهارم و پنجم شهریور برگزار می شود.

کد مطلب 540907

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها