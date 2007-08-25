طرح تسما از اقدامات مناسب در زمینه تولید محتوای الکترونیکی است

به گزارش خبرگزاری مهر، ماده 44 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت را موظف کرده است به‌ منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده ‌امن و ارزان شهروندان به اطلاعات مورد نیاز، اقداماتی به‌عمل آورد که اولین آن ها «حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوا و اطلاعات به زبان ‌فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه بر توان بخش‌خصوصی و تعاونی» است.

رضا باقری اصل، مدیر دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس در خصوص وضعیت کشور در زمینه تولید محتوای الکترونیکی، به فرمان 7 ماده ای مقام معظم رهبری در خصوص شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای در سال 1380 اشاره کرد و اظهار داشت: در این فرمان در قالب هفت ماده راهکارها و سیاست هایی در خصوص نحوه دسترسی و تولید محتوای امن و سالم ابلاغ شده و در پی آن قانون برنامه چهارم نیز به این موضوع پرداخته است.

باقری اصل افزود: برای تحقق آرمان جامعه اطلاعاتی، اهداف چشم انداز بیست ساله کشور و برنامه چهارم توسعه که مبتنی بر اقتصاد دانش محور تدوین شده است؛ زیرساخت هایی لازم است که فقدان آنها ما را از اهداف و آنچه که به عنوان یک جامعه با فرهنگ اسلامی و ایرانی استحقاق آن را داریم باز می دارد.

وی با اشاره به زیرساخت حقوقی لازم برای محتوای الکترونیکی گفت : این زیر ساخت با فقدان قانون حمایت از داده و حمایت از مالکیت معنوی در فضای سایبر و در حال تصویب بودن قانون دسترسی آزاد به اطلاعات و جرایم رایانه ای در مجلس همراه است.

مدیر دفتر فناوری های نوین مرکز پژوهش های مجلس تصریح کرد: تدوین قوانین مرتبطی همچون قانون امضای دیجیتالی و استناد پذیری ادله الکترونیکی هنوز مورد توجه قرار نگرفته اند که لازم است در فرآیند تدوین وتصویب این قوانین پایه ای برای حمایت، نظارت و توسعه کاربرد محتوا از سوی دولت و مجلس تسریع شود.

وی از منظر دیگر یکی از مهمترین دلایل کمبود محتوای دیجیتال در کشور را ضعف در زیرساخت فنی دانست و خاطر نشان کرد: از منظر ارتباطات با تمام تلاش های انجام گرفته نسبت به دیگر کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه وضع مطلوبی نداریم و باید تلاش بیشتری کنیم.

باقری اصل گفت: از منظر پایگاه داده ها و مراکز نگهداری داده نیز در بخش دولتی هنوز مرکز داده قابل توجهی نداریم و از این رو بسیاری از دستگاه های دولتی اطلاعات وب سایت های خود را به میزبانهای خارجی سپرده اند.

وی افزود: در بخش خصوصی نیز با وجود توفیق فنی نسبی 3 شرکت دارای مجوز ایجاد مرکز داده، اکثر وب سایت های افراد و بنگاه های اقتصادی وغیر انتفاعی خارج از ایران میزبانی می شوند. از دیگر سو نیروی انسانی جوان و توانمند ایرانی در صورت هدایت و حمایت می تواند به جای افتخار آفرینی در شرکت های معروف خارجی در کشور خودمان کارآفرینی کند.

باقری اصل با تاکید بر اینکه در این زمینه اقدامات خوبی توسط نهاد های ذیربط شده است که از جمله آنها طرح تسما در خصوص توسعه تولید محتوای الکترونیکی است، تصریح کرد: وضع فعلی محتوای الکترونیکی در جهان نشان دهنده این است که محتوای تجاری و تجارت الکترونیک بیش از 80 درصد صفحات وب را پوشش داده و باقی سهم مربوط به پایگاه های خبری واطلاع رسانی، وبلاگ ها، مراکز تحقیقاتی ودانشگاهی و خدمات الکترونیکی دولت ها است و در کنار همه اینها نزدیک به 2 درصد هم مربوط به محتوای مستهجن وغیر مجاز است.

وی در مقایسه این آمار با کشور خودمان یادآور شد: با وجود تصویب قانون تجارت الکترونیکی در سال 82 هنوز مبادله الکترونیکی قابل توجهی صورت نگرفته و سهم خدمات الکترونیکی دولت از کل خدمات دولتی هنوز قابل توجه نیست.

وی افزود: راه درازی تا رسیدن به وضع مطلوب باید طی شود و این برخلاف آنچه که گاهی بیان می شود، یک فرصت خوب برای کارشناسان جوان فناوری اطلاعات و شرکت های خصوصی این عرصه است تا با محور قرار دادن کار بر روی تولید محتوای الکترونیکی ارزش افزوده خوبی برای خود و سازمان شان ایجاد کنند.

وی گفت: فقدان قوانین و مقررات نباید مانع توسعه تلقی شود؛ چرا که بسیاری از قوانین خودشان جنبه ساماندهی و نظارتی دارند.

باقری اصل با اشاره به نیاز کشور و چشم انداز نظام و در نظر گرفتن جهت گیری دیگر کشورها در فضای سایبر و جنگ نرم قدرت های استعماری در این عرصه، گفت: حضور در عرصه سایبر در زمان عصر اطلاعات به عنوان یک عامل توانا ساز فرهنگ غنی ایرانی و اسلامی باید تلقی شود کما اینکه تجربه های موفق در زمینه تولید نرم افزار های اسلامی نشان دهنده ظرفیت و توانمندی بالای ایرانیان در عرصه حضور سایبری هم شأن با نامشان است.

باقری اصل خاطرنشان کرد: توسعه محتوای الکترونیکی عزم ملی و برنامه ریزی دقیق می طلبد و باید به مرور موانع ساختاری و اعتباری این عرصه مرتفع شود.

جشنواره تسما (تولید و ساماندهی محتوای الکترونیکی ایران) از 13 لغایت 17 شهریورماه جاری توسط شورای عالی اطلاع رسانی و در محل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب برگزار می شود.