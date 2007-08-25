کارشناس امور مساجد سازمان تبلیغات اسلامی استان کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر سه هزار و 200 مسجد فعال در سطح استان کرمان وجود دارد که از این تعداد یک هزار و 200 مسجد در حال ساخت و ساز است.
هادی ترابی افزود: میزان اعتبارات این مساجد از محل اداره اوقاف و امور خیریه و استانداری تامین میشود که بیشترین اعتبار ساخت مساجد از کمک های مردمی است.
وی خاطرنشان کرد: در این استان به طور تقریبی در هر محله به یک مسجد نیاز داریم و استقبال مردم از ساخت مساجد در محله ها حدود 10 درصد بوده است و در 90 درصد محله ها بیش از یک مسجد دارند.
وی با اشاره به حضور فعال مردم محلهها در نماز جماعت یادآور شد: به طور متوسط 10 درصد جمعیت هر محله در نماز جماعت شرکت میکنند.
ترابی کمبود امام جماعت در هر مسجد، عدم نظارت مستمر بر عمکرد مساجد، بلاتکلیفی موقوفات و مستغلات سطح استان را از جمله کمبودهای مساجد استان ذکر کرد و از مسئولان خواست تا با تاسیس تشکیلات مستقل برای رسیدگی به رفع کمبودهای مساجد اقدام نمایند.وی بیان داشت: امسال کار خاصی از سوی این مرکز برای مساجد انجام نشده است اما در سال گذشته اقداماتی از قبیل طرح مسجد یابی، طرح شناسایی مسجد به صورت کامل(تجهیزات، امکانات ومشکلات)، تشکیل 150 کتابخانه و احداث 70 کتابخانه شبستانی در مساجد و طرح تقویت برنامه های فرهنگی انجام شده است.
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