200

: در این استان به طور تقریبی10

ترابی کمبود امام جماعت در هر مسجد، عدم نظارت مستمر بر عمکرد مساجد، بلاتکلیفی موقوفات و مستغلات سطح استان را از جمله کمبودهای مساجد استان ذکر کرد و از مسئولان خواست تا با تاسیس تشکیلات مستقل برای رسیدگی به رفع کمبودهای مساجد اقدام نمایند.