گلنگ اجرای پروژه خط انتقال گاز شهری خضری و نیمبلوک زده شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، استاندار خراسان جنوبی عصر امروز در این مراسم، از افتتاح هزار پروژه عمرانی و اقتصادی این استان با اعتبار 8/1میلیارد تومان در هفته دولت خبر داد.

سید صولت مرتضوی افزود: شرکت گاز خراسان جنوبی در شهرهای مختلف با احتساب شهرهای بیرجند و قاین بیش از هزار کیلومتر خط انتقال و تغذیه شبکه گازی را به انجام رسانده است.

وی ابراز امیدواری نمود: تا اوایل دهه فجر سال جاری مراسم افتتاح بهره برداری گاز رسانی به چهار شهرستان را داشته باشیم.

مرتضوی از خط انتقال گاز فردوس به سرایان و بیرجند به خوسف به عنوان دیگر برنامه های در دست اقدام این شرکت یاد کرد و گفت: مجموعه این اقدامات ضمن اینکه خدمات رسانی را به مردم آسان می کند، صرفه جویی کلان در مصرف سوخت با ایجاد ایستگاه های پمپ CNG را به دنبال دارد.

در ادامه مدیر عامل شرکت گاز خراسان جنوبی نیز مشخصات این طرح را 18 کیلومتر خط انتقال به قطر 10 اینچ و فشار pci1000 و نصب یک داستگاه ورودی شهر به ظرفیت 20 هزار مترمکعب در ساعت عنوان نمود و افزود: اعتبار پیش بینی شده در این طرح بالغ بر 18 میلیارد ریال می باشد.

وی محل اخذ این اعتبارات را منابع داخلی وزارت نفت دانست و افزود: این طرح از سال 86 آغاز و طی دو سال به اتمام می رسد.

وی اذعان نمود: متعاقب اجرای پروژه فوق، بهره برداری از عملیات اجرایی شبکه تغذیه و توزیع شهرهای خضری و نیمبلوک و نصب داستگاه های مربوطه نیز انجام می گردد.

مرتضوی هزینه گاز رسانی به شهرهای فوق را بالغ بر 30 میلیارد ریال پیش بینی نمود.

در ادامه نماینده مردم قاین در مجلس شورای اسلامی نیز طی صحبتی گفت: در این طرح حدود دو هزار خانوار شهرهای نیمبلوک و خضری از مزایای گاز برخوردار می شوند.

موسی قربانی هزینه دولت در راستای گازرسانی در این منطقه را به ازای هر خانوار یک میلیون تومان عنوان نمود و افزود: علارقم اینکه خدمات رسانی به مردم مناطق محروم سرانه و رقم بالایی دارد اما دولت نهم در راستای اجرای عدالت در این زمینه به جد در حال فعالیت است.