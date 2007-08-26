زندگینامه سردار شهید احمد کاظمی کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب مجموعه خاطرات افرادی است که با سردار احمد کاظمی آشنایی داشته اند. این کتاب نوعی شناخت نامه این شخصیت انقلابی نیز به شمار می رود. این کتاب را قرار است بنیاد حفظ آثار امام خمینی (ره) منتشر کند.

جوان بخت اواخر سال گذشته "سهراب در آب" (نشر شاهد) را منتشر کرد. این کتاب به زندگینامه شهید رضا دشتی اختصاص داشت.

"مهربان مثل مسیح" هم عنوان اثری برای کودکان به قلم این نویسنده است که اخیرا به چاپ دوم رسیده است. این کتاب را کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان منتشر کرده است.