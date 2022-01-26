  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۶ بهمن ۱۴۰۰، ۱۸:۲۵

همزمان‌با سراسر کشور؛

مردم آذربایجان غربی علیه کشتار وحشیانه در یمن تظاهرات می کنند

مردم آذربایجان غربی علیه کشتار وحشیانه در یمن تظاهرات می کنند

ارومیه- شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی با صدور پیامی ضمن محکومیت کشتار وحشیانه مردم یمن از مردم استان دعوت کرد تا در تظاهرات سراسری علیه این کشتار شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیامی که روز چهارشنبه از سوی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان غربی صادر شد، آمده است: اخبار تأسف بار حملات وحشیانه به مردم مظلوم یمن با حمایت دولت مستکبر آمریکا که به شهادت و مجروح شدن بسیاری از مسلمانان این کشور منجر شده، اندوه فراوانی در میان مردم کشورهای اسلامی و همه انسان‌های آزاده عالم پدید آورد؛ در این میان دخالت مستقیم برخی کشورهای عربی در سرکوب شیعیان یمن و سکوت مرگبار سازمان همکاری‌های اسلامی و مجامع بین‌المللی به اصطلاح حقوق بشری در قبال این جنایات هولناک، تأمل برانگیز است.

در ادامه این پیام اضافه شده است: با وجود وخیم‌تر شدن اوضاع انسانی در یمن، ائتلاف «عبری غربی» به سرکردگی عربستان همچنان به بمباران مناطق مختلف یمن و مراکز عمومی مانند بیمارستان، ادارات و مدارس ادامه می‌دهد و این جنایات در سکوت کامل محافل خبری آمریکایی- غربی رخ می‌دهد و مدعیان حقوق بشر همچنان در برابر اقدامات جنگ‌افروزانه رژیم سعودی سکوت مرگباری اختیار کرده‌اند.

همچنین دراین پیام آورده شده است: به رغم حمایت آمریکا و غرب از تجاوز غیرانسانی رژیم سعودی به یمن و نیز وجود مصائب بسیار زیاد تحمیل‌شده بر این ملت مظلوم، ارتش و کمیته‌های مردمی این کشور همچنان به مقاومت مقدس خود ادامه می‌دهند و پیروزی‌های ملت یمن در صحنه نبرد نظامی به رغم حمایت‌های ظالمانه دشمنان منطقه‌ای ادامه خواهد داشت؛ امروز شرایط مردم یمن به دلیل تجاوز و بمباران همه‌روزه متجاوزان در کنار تحریم همه‌جانبه این کشور ابعاد تازه و گسترده‌ای به خود می‌گیرد و مردم سلحشور و مبارز این کشور هر روز با مشکلات جدیدی روبه رو می‌شوند. مردم بی‌دفاع و کودکان و زنان این کشور بیشترین آسیب را در حملات غیر انسانی متحمل شده‌اند.

شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ضمن محکومیت شدید اقدامات غیر انسانی و کشتار بی‌رحمانه مردم مظلوم یمن توسط ائتلاف عبری عربی، از ملت لحظه شناس، فهیم و رشید و استکبارستیز آذربایجان غربی دعوت کرده است تا بعد از اقامه نماز عبادی سیاسی جمعه این هفته، هشتم بهمن، با انجام تظاهرات در سراسر استان و همگام با سراسر کشور ضمن اعلام همدردی با مردم قهرمان یمن خشم ونفرت وانزجار خود را علیه جبهه عبری- غربی، رژیم سعودی و آمریکای مستکبر و صهیونیست کودک کش فریاد کنند.

کد مطلب 5409816

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه