به گزارش خبرنگار مهر، احد ریواده بعد از ظهر چهارشنبه در نشست جامعه توان خواهان، نابینایان و ناشنوایان استان سمنان به میزبانی استانداری با بیان اینکه ایجاد فرصت برابر برای معلولان، نابینایان و ناشنوایان امری است که کارگروه فرهنگی اجتماعی استان دنبال می‌کند، بیان کرد: از ظرفیت‌های قانونی موجود برای تحقق این مهم بهره گیری شود.

وی با بیان اینکه چالشها، موانع و محدودیت‌ها در خصوص اجرای هرچه بهتر قانون حمایت از جامعه نابینایان، ناشنوایان و معلولان جسمی حرکتی باید بررسی، رسیدگی و برطرف شود، افزود: نشست‌های با انجمن‌ها و نمایندگان جامعه نابینایان، ناشنوایان و معلولان جسمی حرکتی استان با حضور مدیران اجرایی مرتبط به صورت مستمر برگزار شود همچنین یک تشکل حقوقی قوی و رسمی باید برای جامعه هدف ما در استان در این حوزه ایجاد شود تا اجرای برنامه‌ها و تحقق مطالبات این عزیزان تسریع یابد.

سرپرست معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری سمنان با بیان اینکه اولین راهبرد ما باید این باشد که بسترهای مشارکت مردم در قالب انجمن‌ها، تشکل‌ها و خیریه‌ها تقویت شود تا بتوانیم شاهد اجرای مؤثر تر امور نابینایان، ناشنوایان و معلولان جسمی حرکتی باشیم، تاکید کرد: تقویت و ایجاد جایگاه برای تشکل‌ها در حوزه نابینایان و ناشنوایان و معلولان جسمی حرکتی از سیاست‌های جدی ما در استان است.

ریواده با اشاره به اینکه مناسب سازی برای این قشر در قانون پیش بینی شده و از وظایف قانونی شهرداری هاست که باید به صورت ویژه مَد نظر قرار گیرد، ابراز داشت: در موضوع مسکن جامعه ناشنوایان، نابینایان و معلولان، با دستور صادر شده توسط استاندار سمنان، انتظار داریم تأمین مسکن این ۱۳ هزار نفر به صورت ویژه در شورای مسکن استان مطرح شود و موانع و مشکلات آن برطرف گردد.

وی با بیان اینکه بهزیستی برای رسیدگی بهتر به امور این عزیزان نیازمند یاری و مساعدت است، گفت: مطالبه گری در حوزه رسیدگی به مشکلات ناشنوایان، نابینایان و معلولان امری حائز اهمیت است.