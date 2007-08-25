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۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۶:۴۴

عملیات احداث مجتمع مسکونی 1022 واحدی شهرستان قاین آغاز شد

بیرجند - خبرگزاری مهر: طی مراسمی عملیات احداث مجتمع مسکونی یک هزار و 22 واحدی شهرستان قاین با حضور استاندار خراسان جنوبی و نماینده مردم قاین کلنگ زنی شد.

به گزارش مهر در بیرجند، مدیر کل سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی ظهر امروز در این مراسم اظهار داشت: از این تعداد بالغ بر 350 واحد برای فرهنگیان و بقیه برای اقشار کم درآمد در نظر گرفته شده است.

حسین جعفری با اشاره به ارائه تسهیلات تا سقف 15 میلیون تومان به هر یک از این واحدها افزود: برای زمین و ساخت این واحدها، مبلغ 35 میلیارد تومان اختصاص یافته است.

وی همچنین با اشاره به بهره برداری از 280 واحد مسکونی طی دو هفته آینده خاطرنشان کرد: تا پایان سال 87 تعداد یک هزار و 800  واحد مسکونی در استان به بهره برداری می رسد.

مدیرکل سازمان مسکن و شهرسازی خراسان جنوبی یادآور شد: همزمان با این پروژه، کلنگ زنی 300 پروژه دیگر نیز آغاز می شود.

این مسئول بیان داشت: دولت اهتمام ویژه ای در راستای صاحب مسکن شدن فرهنگیان و اقشار کم درآمد دارد.

کد مطلب 540987

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