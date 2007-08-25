کتاب های شهری از مهرماه سوار اتوبوس شهری می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، حیدر کلهری سرپرست امور کتاب و کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران گفت: پس از شش ماه با تغییر نگاه از خرید کتاب به تولید محتوایی آن بر اساس نیاز و ذائقه مخاطب، طرح کتاب اتوبوس با رویکردی جدید اجرا می شود.

کلهری در ادامه از تولید هفته ای یک عنوان کتاب با موضوعات شهری و شهروندی از سوی اداره امور کتاب و کتابخانه های سازمان خبر داد و گفت: اخلاق شهروندی، حقوق شهروندی، مسائل سلامت و پزشکی، گزیده سخنان بزرگان و گزیده رمان های فارسی و انگلیسی از جمله موضوعات کتاب های اتوبوس است که برای اجرای این طرح در نظر گرفته شده است.

مدیر امور کتاب و کتابخانه های سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران در ادامه تصریح کرد: رسیدن به حالت تعادل در تولید و توزیع کتاب و برطرف کردن هیجان کاذب ناشی از تعدد کتاب در روحیه مخاطبان کتاب اتوبوس برنامه ریزی جدی و اصولی انجام گرفته که بر همین اساس به طور هفتگی یک عنوان کتاب از سرفصل هایی که بر اساس نیازسنجی مشخص شده در شمارگان 25 هزار نسخه چاپ و در اتوبوس های تحت پوشش طرح قرار خواهد گرفت.

پیش از این به طور هفتگی 40 عنوان از کتاب های موجود در بازار پس از تائید محتوایی و درنظر گرفتن ویژگی های تعریف شده در طرح - مانند قطع پالتویی، تعداد کم صفحات و قیمت مناسب - خریداری و در 1000 دستگاه اتوبوس تحت پوشش این طرح قرار می گرفت.