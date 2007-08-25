خوابگاه دانشکده کشاورزی بیرجند افتتاح می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا زمانی در نشستی خبری با خبرنگاران مطبوعات و رسانه های خراسان جنوبی، احداث و تجهیز کتابخانه مرکزی دانشگاه با وسعت چهار هزار متر مربع را از جمله مصوبات سفر هیئت دولت به استان برشمرد و افزود: در سال جاری بالغ بر شش میلیارد و 825 میلیون ریال، جهت اجرای این پروژه اختصاص یافته است.

وی احداث سلف سرویس دانشگاه با زیربنایی معادل سه هزار و 600 متر مربع و احداث آزمایشگاه تحقیقات مرکزی به مساحت چهار هزارمتر مربع را از دیگر پروژهای مصوب سفر رئیس جمهور به استان عنوان نمود و افزود: در سال جاری، اعتباری بالغ بر 16 میلیون ریال به اجرای این پروژه ها تخصیص داده شده است.

به گفته وی در صورت اختصاص اعتبار لازم جهت اجرای پروژه های در دست اقدام دانشگاه بیرجند، پیش بینی می شود طی دو سال آینده این طرح ها به بهره برداری برسد.

معاون اداری مالی دانشگاه بیرجند همچنین اذعان داشت: خرید پنج دستگاه اتوبوس با اعتباری بالغ بر شش میلیارد ریال از دیگر مصوبات سفر هیئت دولت به استان بوده است که اعتبار آن به طور کامل دریافت و اتوبوس ها خریداری شده است.

وی همچنین اذعان داشت: 12 میلیارد ریال در قالب پیوست ها وابلاغیات به دانشگاه بیرجند اختصاص یافته که این اعتباردر جهت تجهیز و احداث فضاهای ورزشی دانشگاه و تجهیز خوابگاه های دانشجویی هزینه شده است.

دکتر زمانی افزود: دو میلیارد ریال ازاین اعتبار، برای آموزشکده قاین و دو میلیارد ریال به احداث آموزشکده کشاورزی سربیشه اختصاص یافته است.