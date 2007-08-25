حضور در جمع مردم مسئولان را از قالب رسمی گزارشات خارج می کند

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پوربعد از ظهر امروز در جمع قضات و کارکنان دادگستری شهرستان استهبان فارس تاکید کرد: افتخار خدمت رسانی به مرمدم موهبتی است که خداوند آن را به هر کسی اعطا نمی کند و دادگستری شهرستان استهبان نیز در بخش خدمت به مردم تا کنون خوب عمل کرده است.

وی ادامه داد: توقع مردم سرعت بخشی و رسیدگی به پرونده ها است که با توجه به آمار این امر در شهرستان استهبان محقق شده است.

سیاوش پور تصریح کرد: در دنیایی که مادیات حرف اول را می زند احساس مسئولیت و تعهد اعضای شورای حل اختلاف این شهرستان در جهت کمک به همنوعان جای تقدیر و سپاس دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئبس کل دادگستری استان فارس در سفر یک روزه خود به این شهرستان با مردم استهبان دیدار و مشکلات قضائی آنان را بررسی کرد وی همچنین با زندانیان این شهرستان نیز دیدار کرد.