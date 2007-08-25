۳ شهریور ۱۳۸۶، ۲۰:۵۱

حضور در جمع مردم مسئولان را از قالب رسمی گزارشات خارج می کند

شیراز - خبرگزاری مهر: رئیس کل دادگستری استان فارس گفت: حضور در جمع مردم، مسئولان را از قالب رسمی و همیشگی گزارشات اداری خارج کرده و آنان را از نزدیک با مشکلات مردم آشنا می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، احمد سیاوش پوربعد از ظهر امروز در جمع قضات و کارکنان دادگستری شهرستان استهبان فارس تاکید کرد: افتخار خدمت رسانی به مرمدم موهبتی است که خداوند آن را به هر کسی اعطا نمی کند و دادگستری  شهرستان استهبان نیز در بخش خدمت به مردم تا کنون خوب عمل کرده است.

وی ادامه داد: توقع مردم سرعت بخشی و رسیدگی به پرونده ها است که با توجه به آمار این امر در شهرستان استهبان محقق شده است.

سیاوش پور تصریح کرد: در دنیایی که مادیات حرف اول را می زند احساس مسئولیت و تعهد اعضای شورای حل اختلاف این شهرستان در جهت کمک به همنوعان جای تقدیر و سپاس دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، رئبس کل دادگستری استان فارس در سفر یک روزه خود به این شهرستان با مردم استهبان دیدار و مشکلات قضائی آنان را بررسی کرد وی همچنین با زندانیان این شهرستان نیز دیدار کرد.

کد مطلب 541030

