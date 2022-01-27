گسترش سویه اُمیکرون دراستان سرعتی پنج برابر سویه های دیگر دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سید علی احمد زاده ظهر پنجشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از ۹۲ مبتلا به کرونا در سه روز گذشته، ۷۲ نفر مبتلا به امیکرون بودند.

وی با بیان اینکه سویه اُمیکرون وارد مرحله‌ی فراگیری در کهگیلویه و بویراحمد شده است، گفت: یش بینی می‌شود آخر بهمن ماه استان به طور کامل درگیر سویه اُمیکرون شود و نسبت به هفته‌های گذشته شرایط خوبی نداریم.

استاندار افزود: متأسفانه تجمعات در سطح استان به وضعیت عادی برگشته و باید از برگزاری این تجمعات در سطح استان جلوگیری شود.

وی تصریح کرد: آموزش و پرورش و دانشگاه‌ها باید کلاس‌ها را با بالاترین شرایط ایمنی و حداقل دانش آموزان برگزار کنند و مردم در مراسم جشن و مراسم عزا برای سلامتی خود و دیگران از دعوت عمومی پرهیز کنند.