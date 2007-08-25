مومنی و شیری به فینال راه پیدا کردند / سیاحی و تقوی برنز گرفتند

به گزارش خبرنگارمهر، درجریان رقابتهای روز پایانی این مسابقات که در اردن جریان دارد مرتضی شیری که به نیمه نهایی راه پیدا کرده بود در این مرحله نماینده کره جنوبی را 6 بریک شکست داد و به فینال راه پیدا کرد. محمدعلی مومنی نیز در وزن دهم 5 بر2 حریف کره ای را شکست داد و به فینال راه پیدا کرد. هر دو نماینده ایران برای کسب مدال طلا به مصاف حریفانی ازقزاقستان خواهندرفت.

درقسمت دختران هم سهیل سیاحی درنیمه نهایی به حریف خود از چین تایپه باخت و به مدال برنزقناعت کرد. سیاحی در این دیدار4 بر2 از حریف خود پیش بود که به دلیل گرفتن اخطار هشتم بازنده شد. ضمن اینکه مهسا تقوی هم 6 بریک درهمین مرحله به چین باخت و برنز گرفت.