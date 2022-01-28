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۸ بهمن ۱۴۰۰، ۱۱:۱۹

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز:

خیز جدید کرونا در خوزستان/۱۰ شهر خوزستان زرد شدند

خیز جدید کرونا در خوزستان/۱۰ شهر خوزستان زرد شدند

اهواز - رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز از آغاز خیز ششم کرونا در استان خوزستان با زرد شدن ۱۰ شهر خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین سرمست پیش از ظهر جمعه در گفتگویی رسانه‌ای از آغاز خیز جدید کرونا در استان خوزستان اظهار کرد: مطابق جدیدترین رنگ‌بندی شیوع کرونا در استان خوزستان ۱۰ شهر شامل اهواز، کارون، هویزه، شوش، دزفول، مسجدسلیمان، رامهرمز، امیدیه، آغاجری و بهبهان در وضعیت زرد قرار گرفتند و مابقی شهرها در وضعیت آبی هستند.

سرمست افزود: در پی انتشار سریع و گسترده سوش امیکرون، کشور و استان خوزستان درگیر موج جدید بیماری کرونا شده‌اند که ضروری است برای مهار و مقابله با آن تمهیدات ویژه اندیشیده شود.

وی با درخواست از مردم برای مراقبت و هوشیاری نسبت به وضعیت خطرناک کرونا گفت: از همه هم استانی‌ها تقاضا داریم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به ویژه تزریق دز سوم واکسن را با جدیت دنبال کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز تاکید کرد: مردم ضمن استفاده اصولی و درست از ماسک، از هرگونه تردد، مسافرت و تجمع غیرضروری خودداری کنند و هرگونه علائم شبه سرماخوردگی را نشانه امیکرون بدانند و ضمن شروع درمان، خود را قرنطینه و برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران، ارتباطات خود را به شدت محدود کنند.

کد مطلب 5410733

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