خیز جدید کرونا در خوزستان/۱۰ شهر خوزستان زرد شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین سرمست پیش از ظهر جمعه در گفتگویی رسانه‌ای از آغاز خیز جدید کرونا در استان خوزستان اظهار کرد: مطابق جدیدترین رنگ‌بندی شیوع کرونا در استان خوزستان ۱۰ شهر شامل اهواز، کارون، هویزه، شوش، دزفول، مسجدسلیمان، رامهرمز، امیدیه، آغاجری و بهبهان در وضعیت زرد قرار گرفتند و مابقی شهرها در وضعیت آبی هستند.

سرمست افزود: در پی انتشار سریع و گسترده سوش امیکرون، کشور و استان خوزستان درگیر موج جدید بیماری کرونا شده‌اند که ضروری است برای مهار و مقابله با آن تمهیدات ویژه اندیشیده شود.

وی با درخواست از مردم برای مراقبت و هوشیاری نسبت به وضعیت خطرناک کرونا گفت: از همه هم استانی‌ها تقاضا داریم رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی به ویژه تزریق دز سوم واکسن را با جدیت دنبال کنند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی اهواز تاکید کرد: مردم ضمن استفاده اصولی و درست از ماسک، از هرگونه تردد، مسافرت و تجمع غیرضروری خودداری کنند و هرگونه علائم شبه سرماخوردگی را نشانه امیکرون بدانند و ضمن شروع درمان، خود را قرنطینه و برای جلوگیری از انتقال بیماری به دیگران، ارتباطات خود را به شدت محدود کنند.