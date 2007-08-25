اجرای طرح BRT در مسیر انقلاب تا آزادی متوقف نشده است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد باقر قالیباف عصر امروز در حاشیه مراسم گرامیداشت روز کارمند در جمع خبرنگاران افزود : من مطمئم که مجموعه وزارت کشور ، شورای اسلامی شهر تهران و شهروندان تهرانی اجرای این طرح را می پسندند و این طرح حتما در چارچوب ضوابط و قوانین انجام خواهد شد ، این در حالی است که در دوران گذشته نیز خط اتوبوسرانی انقلاب تا آزادی به عنوان خط ویژه به تصویب شورای عالی ترافیک رسیده است.

وی در ادامه با بیان اینکه خرید اتوبوس بر عهده دولت است ، گفت : در برخی از خطوط شهر نیازمند اتوبوس های 2 یا 3 کابین هستیم و در تلاشیم تا بتوانیم از این نوع اتوبوس ها استفاده کنیم .

وی با اشاره به اینکه اتوبوس های شهر تهران استاندارد نیستند ، گفت : کمتر شهری در دنیا وجود دارد که در آن مسافران برای سوار شدن به اتوبوس با ارتفاع 96 سانتی متری مواجه باشند و یا از بلیط برای پرداخت هزینه سوار شدن به اتوبوس استفاده شود و ما امیدواریم طرح BRT بتواند با بکارگیری تکنولوژی روز مشکلاتی از این دست را حل کند .

به گفته قالیباف این طرح سابقه 40 ساله دارد و ما امروز قصد داریم آن را به شکل جدید تر اجرا کنیم و به نظر من برخی آن را با LRT اشتباه گرفته اند.

وی در پایان با ابراز رضایت از برگزاری مراسم روز کارمند در شهرداری گفت: شاید شهروندان در ذهن خود فکر کنند که کارمندان شهرداری افراد برخورداری هستند اما انصافا این گونه نیست و وضع معیشتی کارکنان شهرداری نسبت به سازمان های دیگر وضعیت خوبی نیست و امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده این وضع بهبود یابد.