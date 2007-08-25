۳ شهریور ۱۳۸۶، ۱۹:۵۱

احمدی نژاد (2):

برای دگرگون کردن جامعه جهانی به جوانانی برومند نیازمندیم

رئیس جمهور گفت : جامعه ای که دارای آرمان است ، می خواهد جامعه جهانی را دگرگون کند و مناسبات ظالمانه را بر هم زند ، به جوانانی برومند نیازمند است چرا که همه چیز به دست پرقدرت جوانان عملی خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دکترمحمود احمدی نژاد که در جمع جوانان نخبه سراسر کشور در نهاد ریاست جمهوری سخن می گفت با بیان این مطلب اظهار داشت : برای تحقق آرمان های بلندمان نیازمند همت های بلند و گام های استوار و شجاع جوانانمان هستیم .

رئیس جمهور جوانان را موتور محرک جامعه خواند و  تاکید کرد : جوانان آگاه و مومن باعث پیشرفت کشور می شوند و با خلاقیت های خود ملت را به پیشرفت خواهند رساند.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی  ادامه داد: امروز ما در کشور برای حرکت موانعی داریم  که جز جوانان کس دیگری نمی تواند این مشکلات و موانع را مرتفع کنند.

وی گفت: برای اینکه ما بتوانیم نقش خود را ایفا کنیم ، باید در ابتدا خود را باور داشته باشیم شعار "ما می توانیم" یک حرف نیست، یک مکتب و یک تجربه عمیق است که در مقابل ما قرار دارد.

رئیس جمهور گفت: امروز ما در هزاران عرصه نیازمند تلاش و خلاقیت جوانان هستیم، هر جایی که ما به جوانان اعتماد کردیم موانع برداشته شد و ما به پیشرفت و سعادت دست پیدا کردیم.

دکتر احمدی نژاد  با اشاره به پیروزی تیم های ملی بسکتبال و والیبال نوجوانان کشورمان گفت: نوجوانان ما در ورزش والیبال توانستند جزو  4 تیم اول باشند ، این یک خودباوری است ، شاید 15 سال پیش اگر برای قهرمانی  و یا قرار گرفتن در بین 4 تیم  بحث می کردیم  می گفتند که امکان ندارد  ولی در حال حاضر دیدیم که چگونه جوانان ما توانستند به این پیروزی دست پیدا کنند و موانع را از پیش روی خود بردارند.

وی افزود: در ورزش بسکتبال هم دیدیم که جوانان ما توانستند با باور کردن خودشان به مقام اول دست پیدا کنند.

رئیس جمهور ادامه داد: امروز ما در حوزه های خاص نیازمند جوانانی هستیم تا بتوانند شیوه هایی مختلف از جمله شیوه های جوشکاری در صنعت نفت را ابداع  و از خارج شدن ارز جلوگیری کنند.

دکتر احمدی نژاد  با بیان اینکه معمولا برای حضور جوانان و سنت شکنی آنان مانع وجود دارد ، مهمترین مانع را روحیه محافظه کاری خواند و گفت: اراده انسانی و ایمان انسان ها می توانند بر همه چیز غلبه کند و موانع را بردارد.

وی گفت: وقتی ما جوانی را به عنوان وزیر صنایع معرفی می کنیم برخی جناح ها شروع به تخریب و اظهار نظر می کنند، این خوب است که دولتی بر سر کار آمده و به جوانان اعتماد کرده است زیرا این کار باعث خواهد شد تا خلاقیت جوانان شکوفا شود.

رئیس جمهور ادامه داد : این درست نیست که راهی را که اشخاص در سال های گذشته رفته اند ما نیز طی کنیم ، متاسفانه در 40 سال اخیر همه بر رد پاهایی که موجود بوده است راه رفته اند، این همه کار را در گذشته بسیاری از اشخاص که جوان نبودند خراب کردند ، اجازه دهیم جوانان نیز فعالیت کنند، زیرا جوانان با خلاقیت خود باعث تحول خواهند شد.

رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اگر ما بخواهیم با حرکت جهشی به سمت قله ها حرکت کنیم باید از جوانان و تجربه گذشتگان استفاده کنیم، ما می توانیم به پیشرفت های چشمگیری دست پیدا کنیم  و روش های نوینی را بیاموزیم و به دیگر کشورها ارائه دهیم، از روش های جدید قرائت قرآن تا پرتاب موشک.

دکتراحمدی نژاد  از واژه کمک به جوان در حوزه سیاسی و اجتماعی ابراز ناخرسندی کرد و  گفت: ما بر این اعتقادیم که جوانان  باید بیایند و دست ما را بگیرند.

وی همچنین با اشاره به میلاد حضرت مهدی (عج) اشاره کرد و گفت: اگر قیام امام زمان نبود و اگر امید به پیروزی او نبود  جامعه بشری بارها و بارها تاکنون نابود شده بود.

پیش از سخنان دکتر احمدی نژاد ، حجت الاسلام حاج علی اکبری معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان ملی جوانان به ارائه گزارشی از عملکرد سازمان متبوع خود پرداخت.

همچنین در این مراسم تعدادی از نخبگان پیشنهادات خود را در خصوص مشکلات و موانع درمسیر پیشرفت نخبگان اعلام کردند.

در این مراسم به 10 نفر از نخبگان جوان کشور لوح یادبود اهدا شد و رئیس جمهور هزینه سفر مکه تمامی اعضای حاضر در این مراسم  را تقبل کرد.

کد مطلب 541128

