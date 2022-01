چرا باید نرم افزار ITSM را در سازمان پیاده سازی کنیم؟

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، نرم افزار مدیریت خدمات IT چیست؟ برای پاسخ به سوال ITSM چیست باید بگوییم که هم زمان که یک کسب و کار رشد کرده و تکامل پیدا می‌کند، به طور کلی لازم است تا خودش را با توجه به نیازهای روز تجهیز کرده و تجهیزات IT خریداری کند. البته، داشتن یک زیرساخت فناوری اطلاعات متشکل از رایانه‌ها و سایر دستگاه‌های فناوری روز به این معنی است که این تجهیزات باید به طور مرتب توسط متخصصان فناوری اطلاعات که در بخش مدیریت خدمات فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند، نگهداری و به روز رسانی شوند. اکثر سازمان‌های IT برای طراحی و اجرایی سازی فرایند مدیریت خدمات اطلاعات، از راه حلی به نام نرم افزار ITSM استفاده می‌کنند.

دلایل اساسی استفاده از نرم افزار ITSM

بسیاری از سازمان‌ها، کسب و کارشان را به ابزاری مجهز می‌کنند که فرایند مدیریت خدمات فناوری اطلاعات را برای مجموعه تسهیل می‌کند: یک راه حل به نام نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات.

اما استفاده از یک نرم افزار مدیریت خدمات IT، چه مزایایی را می‌تواند برای کسب و کار شما به ارمغان بیاورد؟

۱. با نرم افزار ITSM هزینه‌ها را کاهش دهید

استفاده از نرم افزار ITSM برای بهینه سازی مدیریت خدمات فناوری اطلاعات سازمان می‌تواند منجر به کاهش قابل توجه هزینه‌ها در میان مدت و بلند مدت شود. در واقع، پیاده‌سازی یک نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات می‌تواند گسترش و مقیاس دهی به عملیات سازمان را بدون نیاز به استخدام کارکنان پشتیبانی یا IT بیشتر، بسیار آسان کند. این نرم افزار به طور خودکار چندین کار را انجام می‌دهد تا به کارکنان سازمان در انجام فعالیت‌هایشان کمک کند؛ نتیجه این که نیاز به نیروی کار اضافی به حداقل می‌رسد.

علاوه بر این، انجام این وظایف توسط نرم افزار مدیریت خدمات IT باعث صرفه جویی در وقت و هزینه کارکنان سازمان می‌شود. نرم افزار ITSM کارمندان را قادر می‌سازد تا تغییراتی را که می‌توان برای بهبود مدیریت خدمات فناوری اطلاعات ایجاد کرد، به سرعت و کارآمد و در صورت نیاز به صورت خودکار اعمال و مشاهده کنند.

۲- نرم افزار ITSM کارایی فرآیندهای IT سازمان را بهبود می بخشد

مدیران کسب و کارها و سازمان‌های مختلف نیاز به بهبود مستمر کارایی فرآیندهای تجاری سازمان را درک می‌کنند. یک نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات، مانند نرم افزار دانا پرو، می‌تواند به مدیران سازمان‌ها در دستیابی به این هدف کمک کند؛ زیرا دارای عملکردهای متعددی است که به کسب و کارها امکان می‌دهد تا بهره برداری از منابع خود را به حداکثر برسانند. نرم افزار دانا پرو با بهره گیری از مجموعه فرآیندهایی برای بهینه‌سازی مدیریت چرخه عمر دارایی‌های فناوری اطلاعات و همچنین یافتن مقرون‌به‌صرفه‌ترین استراتژی‌ها برای مدیریت آنها، می‌تواند به مدیریت دارایی‌های فناوری اطلاعات سازمان‌ها کمک کند.

۳. نرم افزار ITSM نرخ بازگشت سرمایه را افزایش می‌دهد

ایجاد یک چارچوب در جهت مدیریت خدمات فناوری اطلاعات می‌تواند سرمایه گذاری قابل توجهی برای یک سازمان باشد. نرم افزار ITSM می‌تواند با ارائه بهترین ابزارهای مدیریتی به متخصصان فناوری اطلاعات به سازمان‌ها کمک کند تا نرخ و میزان بازگشت این سرمایه را به حداکثر برسانند. در واقع نرم افزار مدیریت خدمات IT میزان بازدهی را افزایش داده و حجم کار بسیار بالایی را با حد اکثر دقت انجام می‌دهند.

بعلاوه، این راه‌حل‌های نرم‌افزاری در تمام بخش‌های یک کسب و کار یا سازمان ادغام می‌شوند تا فرآیندهای مدیریت فناوری اطلاعات را به نفع همه بخش‌ها استاندارد سازی کرده و پیش ببرند. بنابراین، بهینه سازی خدمات فناوری اطلاعات با استفاده از نرم افزار ITSM امکان بازگشت سرمایه بهتری را برای سازمان‌ها فراهم می‌کند.

۴. نرم افزار ITSM کیفیت خدمات را افزایش می‌دهد

اکثر کارکنان بخش فناوری اطلاعات برای حمایت از سایر کارکنان کسب و کار یا سازمان که برای انجام کارهای خودشان به خدمات فناوری اطلاعات نیاز دارند، تلاش و فعالیت می‌کنند. یک نرم افزار ITSM می‌تواند به بهبود ارائه خدمات فناوری اطلاعات کمک کند تا از ایجاد یک تجربه بهتر برای کاربرانی که نیاز به پشتیبانی IT دارند اطمینان حاصل شود. به عنوان مثال، نرم افزار ITSM با اطمینان از اینکه به هر رخداد گزارش شده به بخش فناوری اطلاعات در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی می‌شود، مدیریت بهتر رخدادها را ممکن می‌سازد. در نتیجه، پروژه‌های سازمان به ندرت به دلیل قطعی سرویس و یا برای مدت طولانی متوقف می‌شوند.

۵. نرم افزار ITSM میزان هماهنگی تیم‌های مختلف سازمان را افزایش می‌دهد

نرم افزار مدیریت خدمات IT به شما در استانداردسازی رویه‌های فناوری اطلاعات در سازمان تان کمک می‌کند. ساده‌سازی خدمات فناوری اطلاعات نیز آسان‌تر می‌شود.

استفاده از ابزارهای ITSM به کارکنان کمک می‌کند تا وظایف خود را بهتر انجام دهند. همچنین هماهنگی بین بخش‌های مختلف کسب و کار را نیز بهبود می بخشد. این یکی از مزایای کلیدی استفاده از نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات است.

۶. تجسم گردش‌های کاری آسان‌تر می‌شود

به جای اینکه مجبور باشید هر فکر و نکته‌ای را روی کاغذ بیاورید یا در صفحات گسترده طراحی کنید، عاقلانه تر است که از یک نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات به منظور انجام دقیق‌تر این کار استفاده کنید. با بهره گیری از یک نرم افزار مدیریت خدمات IT بهتر می‌توانید گلوگاه‌ها را در فرآیندهای گردش کار سازمان تجسم یا مصور سازی کنید.

استفاده از نرم افزار ITSM در عیب یابی نیز مفید است. با استفاده از این راه حل نرم افزاری شما تصویر بزرگ‌تر و جامع‌تری از مشکلات و رخدادها پیدا می‌کنید. نرم افزارهای ITSM پیشرفته‌تر مانند نرم افزار دانا پرو همچنین می‌توانند تحلیل‌های کاملاً شفافی از وضعیت موجود خدمات فناوری اطلاعات سازمان را تنها با چند کلیک ساده در اختیار مدیران و تصمیم گیرندگان سازمان‌ها قرار دهند.

بنابراین، تجهیز کسب و کار یا سازمان شما به یک نرم افزار مدیریت خدمات فناوری اطلاعات می‌تواند به شما کمک کند تا علاوه بر تجربه کردن یک بازگشت سرمایه خوب و بهبود کیفیت و سرعت خدمات فناوری اطلاعات، هزینه‌های طولانی مدت کسب و کارتان را کاهش بدهید.

مدیریت خدمات IT با نرم افزار دانا پرو

شرکت داناپرداز با تولید نرم افزار ITSM پیشرفته با نام نرم افزار دانا پرو هر آنچه برای مدیریت خدمات فناوری اطلاعات نیاز دارید را در اختیار شما قرار می‌دهد. این نرم افزار ITSM مبتنی بر ITIL است و تجربه نصب و راه اندازی موفق در بیش از ۱۰۰۰ سازمان دولتی و خصوصی را دارد.

دانا پرو دارای ماژول‌ها و امکانات متعددی از جمله موارد زیر است:

مدیریت رخدادها و درخواست‌ها

مدیریت دارایی‌ها

مدیریت پیکر بندی

مدیریت تغییرات

سفارشی سازی آسان

پایش و تحلیل داده‌ها و اطلاعات

توسعه یکپارچه و آسان با سایر نرم افزارها و پلتفرم‌ها

مدیریت سطح خدمات

پایگاه دانش

نظر سنجی

مدیریت انبار

سرویس و نگهداری (PM)

شما می‌توانید همین حالا با ورود به سایت داناپرداز درخواست دمو اختصاصی خود را ثبت کنید تا از مزایای متعدد یک نرم افزار پیشرفته ITSM بهره مند شوید.

