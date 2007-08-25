هانوفر در غیاب هاشمیان مقابل بایرن مونیخ تن به شکست داد

به گزارش خبرنگارمهر، ازهفته سوم رقابت های فوتبال دسته اول باشگاههای آلمان(بوندس لیگا)عصر امروزتیم بایرن مونیخ در ورزشگاه" آلیانر آره نا" با نتیجه پرگل سه برصفر ازسد تیم هانوفرگذشت .



در این دیدارکه وحید هاشمیان 90 دقیقه روی نیمکت تیمش حضورداشت "تونی"،"فان بومل"و"آلتینتوب" دردقایق 28، 68 و86 گلهای تیم بایرن مونیخ را به ثمر رساندند . در سایر دیدارهای هفته سوم نیزاین نتایج بدست آمد :

*اشتوتگارت 1 - دویسبورگ صفر

*بایرلورکوزن 3- کارلسروهه صفر

*بروسیا دورتموند 3 - انرژی کتبوس صفر

*آرمینیا بیله فلد 2 - هرتابرلین صفر

*نورمبرگ صفر - وردربرمن 1



درحال حاضرتیم بایرن مونیخ با کسب 9 امتیاز درصدرجدول رقابتهای بوندس لیگا قرار دارد و تیم های آرمینیا بیله فلد و بوخوم با 7 امتیاز در رده های دوم و سوم جای دارند .